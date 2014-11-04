Новости Беларуси. Сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ планируют провести 23 декабря. Об этом 4 ноября шла речь на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с генеральным секретарем организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поинтересовался у Николая Бордюжи, какие вопросы намерены рассмотреть на встрече участники ОДКБ. Ведь ситуацию как на Востоке, так и у наших границ, спокойной не назовешь.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Успокаиваться не время. Я в воскресенье вернулся из Арабского Востока. Там у меня были очень серьезные переговоры с руководством этой страны. Я понял, что и там далеко от стабильного, особенно в Египте, Ливии. С исламским государством, так называемым, силами его не все в порядке. Короче, идет война по всему Востоку. Что говорить о Востоке, если у нас у порога сегодня неспокойно. Кто бы подумал, что в Украине когда-то нам придется столкнуться с таким конфликтом. Поэтому наша безопасность прежде всего. И мы в Беларуси очень серьезно воспринимаем все процессы, которые происходят и вблизи наших границ, и подальше от наших границ. И в этом направлении мы будем действовать, поддерживая наших друзей по ОДКБ, насколько это мы можем, и, конечно же, уделяя серьезное внимание обороне собственных рубежей, своей страны, в том числе вместе с Российской Федерацией на этом западном направлении, в зоне нашей ответственности. Я еще раз благодарю вас за приезд. Я думаю, ваши встречи здесь с министрами, которые будут принимать участие в будущем заседании, будут очень полезны.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ:

Мы накануне сессии (23-го предполагается заседание Совета коллективной безопасности, причем заседание будет проходить в очень не простой ситуации), мы сегодня оцениваем вообще в целом обстановку на пространстве действия Договора о коллективной безопасности. Отмечаем несколько таких тревожных факторов. И прежде всего, конечно же, это Афганистан. И моя поездка недавно на границу еще раз подтверждает, что там ситуация трансформируется, она трансформируется в худшую сторону. По большому счету, та операция, которая в течение десятилетий там проводилась, кардинально ситуацию в Афганистане не изменила.