Александр Лукашенко встретился в Минске с верховным главнокомандующим Мьянмы

Новости Беларуси. Диалог между Беларусью и Мьянмой нацелен на перспективу. Об этом заявил президент Александр Лукашенко 4 ноября на встрече с верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Мин Аунг Хлаингом.

В 2013 году страны наторговали всего на два миллиона долларов. И эту цифру необходимо увеличивать.

В Мьянме большое внимание уделяется развитию сельского хозяйства. И здесь как нельзя кстати придется белорусский опыт, а также наша техника.

Взаимный интерес у стран есть и в других сферах: инвестиции, здравоохранение, образование производство лекарств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Мьянма занимает хорошее стратегическое положение в регионе. И если страны будут совместно производить товары, то за счет выхода на другие рынки будут очень хорошие результаты.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я ознакомлен с результатами первых дней ваших переговоров, встреч в Беларуси, посещения предприятий. Мне импонирует ваш подход. Вы должны знать, что, коль мы затеяли с вами этот диалог, нацеленный на перспективу, мы должны этот путь пройти, чего бы нам ни стоило, по-военному.

Ваша страна действительно занимает очень хорошее стратегическое положение, и это будет способствовать не только развитию вашей экономики, но и развитию нашей экономики в силу вовлеченности в совместные проекты Беларуси в Мьянме. Рядом – перспективные, очень перспективные, емкие рынки. Если мы будем заниматься производством товаров, которые мы умеем делать вместе с вами, то мы за счет этого, за счет выхода на другие рынки будем иметь прекрасные результаты. В нашем сотрудничестве нет закрытых тем. Мы готовы с вами сотрудничать от обычных поставок продукции в вашу страну, мы готовы покупать ваши товары, которые не производятся в Беларуси. Мы также готовы сотрудничать с вами в сфере военно-технической, подготовки кадров, обороны вашей страны. Мы это не скрываем. И ваш визит является свидетельством тому.

Беларусь готова к сотрудничеству с Мьянмой в военно-технической сфере и подготовке кадров. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на встрече с верховным главнокомандующим Вооруженными силами Мин Аунг Хлаингом.

Гость занимает высокое положение в политической иерархии Мьянмы. Он обладает правом назначать одного из двух вице-президентов страны и четверть состава депутатов в обеих палатах Парламента.

Несмотря на 15-летний стаж дипломатических отношений между Беларусью и Мьянмой, взаимный товарооборот пока незначительный. Поэтому стороны высказали намерение развивать сотрудничество.

Мин Аунг Хлаинг, верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Союз Мьянма:

Благодарю Беларусь за хорошую организацию нашего визита, теплый прием и очень насыщенную программу. Наша страна заинтересована в том, чтобы президент Мьянмы в скором будущем посетил Беларусь. Мы готовы углублять наше сотрудничество.

В течение трех дней пребывания в Беларуси Мин Аунг Хлаинг уже посетил ряд объектов, в том числе предприятия и Военную академию.