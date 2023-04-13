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​МИД РБ: в Беларуси всерьёз опасаются агрессивных действий польского правительства

13 апреля 2023 07:56
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В Беларуси самым серьезным образом опасаются агрессивных действий со стороны Польши, заявил в четверг, 13 апреля, пресс-секретарь Министерства иностранных дел РБ Анатолий Глаз.

​МИД РБ: в Беларуси всерьёз опасаются агрессивных действий польского правительства-1

Как сообщалось, руководитель польского правительства Матеуш Моравецкий в среду, 12 апреля, сообщил, что Штаты дополнительно разместят на территории Польши несколько тысяч военных в подкрепление к тем, которые уже находятся на польских землях. Комментируя заявление Моравецкого, в белорусском МИД отметили, что Беларусь публично сообщает на всех уровнях о серьезных опасениях. Речь идет о финансировании экстремистов, подготовке боевых дружин против населения РБ, проведении активной милитаризации. Эти факты известны. К тому же, решения действующего польского правительства порой алогичны и непредсказуемы, отметил Глаз. К пример представитель МИД привел закрытие пунктов пропуска на границе в ущерб польскому же населению и бизнесу.

Анатолий Глаз также обратил внимание на недавнее решение Совмина Польши о невыполнении в отношении Беларуси положений Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Это указывает на намерение польской стороны еще больше скрыть от ближайшей соседней страны информацию о своих вооруженных силах. А этот документ Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций оценен как «краеугольный камень европейской безопасности», который определял военный баланс.

В МИД отмечают, что Беларусь не хочет эскалации, как и большинство европейских государств, где заявляют, что пытаются хоть как-то сохранить хрупкий баланс в регионе. Глаз напомнил о шумной реакции на решение Российской Федерации приостановить действие ДОВСЕ. «Вот сейчас посмотрим, насколько шумно отреагируют европейские столицы на однозначно деструктивный шаг польского правительства. Соответствующую информацию мы до них доведем», – сказал пресс-секретарь МИД.

# Международная политика # Анатолий Глаз # Матеуш Моравецкий

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