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Моравецкий: США дополнительно разместят у восточных границ ЕС несколько тысяч солдат

12 апреля 2023 08:32
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США дополнительно разместят у восточных границ ЕС несколько тысяч солдат, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщил польский премьер Матеуш Моравецкий.

Моравецкий: США дополнительно разместят у восточных границ ЕС несколько тысяч солдат-1

По его словам, сейчас создаются все условия для переброски военных. Соединенные Штаты уже имеют в Европе более 100 тысяч готовых к бою солдат. Только в Польше их свыше 10 тысяч.

Моравецкий: США дополнительно разместят у восточных границ ЕС несколько тысяч солдат-4

При этом Моравецкий подчеркнул, что нужно увеличить и поставки техники. Варшава сейчас ведет об этом активные переговоры с Вашингтоном. Пока договорились о строительстве баз для хранения американского вооружения. Ранее премьер рассказал, что в Польше создана инфраструктура для размещения тысячи единиц бронетехники НАТО.

Моравецкий: США дополнительно разместят у восточных границ ЕС несколько тысяч солдат-7

В случае необходимости ее можно будет быстро развернуть на восточных флангах Альянса.

# Международная политика # Фотофакт

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