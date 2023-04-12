Моравецкий: США дополнительно разместят у восточных границ ЕС несколько тысяч солдат

США дополнительно разместят у восточных границ ЕС несколько тысяч солдат, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщил польский премьер Матеуш Моравецкий.

По его словам, сейчас создаются все условия для переброски военных. Соединенные Штаты уже имеют в Европе более 100 тысяч готовых к бою солдат. Только в Польше их свыше 10 тысяч.

При этом Моравецкий подчеркнул, что нужно увеличить и поставки техники. Варшава сейчас ведет об этом активные переговоры с Вашингтоном. Пока договорились о строительстве баз для хранения американского вооружения. Ранее премьер рассказал, что в Польше создана инфраструктура для размещения тысячи единиц бронетехники НАТО.