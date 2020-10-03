МИД: предложения Беларуси по сокращению дипперсонала в посольствах Литвы и Польши обязательны к исполнению

Новости Беларуси. Минск использует инструменты Венской конвенции в случае отказа Литвы сокращать дипмиссию в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Глаз, официальный представитель МИД Беларуси:

Честно говоря, непонятно, чем мотивировано заявление министра иностранных дел Литвы: то ли не особым знанием конвенции, то ли осознанным желанием принести в сакральную жертву своих дипломатов.

Еще раз подчеркну, что предложения, которые мы вчера озвучили, не направлены на ухудшение отношений между нашими соседскими народами, носят вынужденный ответный характер и мотивированы особой деструктивной ролью, которую решило играть руководство Польши и Литвы в текущей ситуации.