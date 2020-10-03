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МИД: предложения Беларуси по сокращению дипперсонала в посольствах Литвы и Польши обязательны к исполнению

03 октября 2020 14:12
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Новости Беларуси. Минск использует инструменты Венской конвенции в случае отказа Литвы сокращать дипмиссию в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это подчеркнул официальный представитель МИД нашей страны Анатолий Глаз, комментируя заявления литовской стороны касательно ограничения численности персонала в посольстве в Минске.

МИД: предложения Беларуси по сокращению дипперсонала в посольствах Литвы и Польши обязательны к исполнению-1

Анатолий Глаз, официальный представитель МИД Беларуси:
Честно говоря, непонятно, чем мотивировано заявление министра иностранных дел Литвы: то ли не особым знанием конвенции, то ли осознанным желанием принести в сакральную жертву своих дипломатов.

Еще раз подчеркну, что предложения, которые мы вчера озвучили, не направлены на ухудшение отношений между нашими соседскими народами, носят вынужденный ответный характер и мотивированы особой деструктивной ролью, которую решило играть руководство Польши и Литвы в текущей ситуации.

МИД: предложения Беларуси по сокращению дипперсонала в посольствах Литвы и Польши обязательны к исполнению-4

В последние месяцы со стороны западных соседей мы наблюдаем наглое вмешательство во внутренние дела Беларуси и даже спонсирование откровенно экстремистских призывов и действий.

Беларусь с 5 октября отзывает своих послов в Польше и Литве для консультаций в Минск. И рекомендует главам дипмиссий этих стран на нашей территории последовать примеру белорусских коллег.

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# Международная политика # Анатолий Глаз # Фотофакт # МИД Беларуси # Анатолий Глаз # Фотофакт

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