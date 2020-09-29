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МИД: Беларусь приняла ответные меры на санкции стран Балтии

29 сентября 2020 14:48
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Новости Беларуси. Беларусь приняла ответные меры на санкции со стороны Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД: Беларусь приняла ответные меры на санкции стран Балтии-1

В размещенном на сайте ведомства заявлении касательно встречи президента Франции Макрона с экс-кандидатом в Президенты Беларуси Светланой Тихановской было отмечено, что балтийские соседи расширили санкционные списки по Беларуси.

С этого дня по каждому из этих государств наша страна также вводит ответные ограничительные меры. Составлены санкционные списки чиновников – по 100 от каждой из стран. Беларусь никогда не станет инициатором подобных шагов. При этом ответ на санкции всегда будет зеркальным, подчеркнул представитель МИД.

# Международная политика # общество # Анатолий Глаз # Эммануэль Макрон # Светлана Тихановская # Фотофакт

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