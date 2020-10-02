Беларусь отзывает своих послов в Литве и Польше для консультаций в Минск. Комментарий МИД

Новости Беларуси. Беларусь с 5 октября отзывает своих послов в Польше и Литве для консультаций в Минск. И рекомендует главам дипмиссий этих стран на нашей территории последовать примеру белорусских коллег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, наш МИД просит в срок до 9 октября привести к паритету состав дипломатических представительств в Беларуси. Для Литвы – с 25 до 14, для Польши – с 50 до 18 дипломатов. Такие меры – вынужденный ответ на деструктивные действия в отношении нашей страны. В последние месяцы со стороны западных соседей мы наблюдаем наглое вмешательство во внутренние дела Беларуси и даже спонсирование откровенно экстремистских призывов и действий.

Анатолий Глаз, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Беларуси:

Совершенно очевидно то, что мы довольно долго и терпеливо отслеживали все откровенно недружественные телодвижения в отношении нашей страны со стороны Польши и Литвы. Мы призывали к благоразумию, к вдумчивой, объективной и глубокой оценке происходящих событий, к пониманию важности и судьбоносности диалога с соседями, к уважению интересов граждан друг друга, к острой необходимости сохранения стабильности в регионе. Вместо этого, в ответ получаем не только ушаты грязи, но и наглые попытки продавить тараном свои интересы – неприкрытое вмешательство во внутренние дела. Игнорирование базовых суверенных прав Беларуси. Прямое спонсирование откровенно экстремистских призывов и действий. Мы до конца надеялись, что эти архаичные практики давно ушли в историю. Однако в данном случае с сожалением вынуждены констатировать обратное.