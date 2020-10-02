«Это не зачистка информационного поля». Анатолий Глаз о переаккредитации иностранных СМИ в Беларуси

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Беларусь заинтересована в дальнейшем присутствии зарубежных СМИ, которые будут работать на укрепление отношений между нашими странами.

Анатолий Глаз, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Беларуси:

Прежде всего хочу особо подчеркнуть, что это не какая-то зачистка информационного поля, прекращение аккредитации или еще что-то с этим связанное, а именно переаккредитация иностранных СМИ по новым правилам. Новое Положение учитывает не только поступавшие в наш адрес замечания, но и то беспрецедентное гибридное давление в отношении нашей страны, которое с помощью медиа различной природы в последнее время было применено со стороны ряда внешних партнеров. Я не говорю уже об открытой поддержке, как финансовой, так и организационной, со стороны в первую очередь наших отдельных западных контрпартнеров, откровенно экстремистских медиаресурсов либо так называемых новых медиа.

При этом мы слышим заявления, что такая деятельность (а по сути это уже даже не вмешательство во внутренние дела, а прямое разжигание вражды в нашем обществе) с их стороны будет продолжена и усилена. В текущей ситуации в новом Положении мы также реализовали свое суверенное право на легальную защиту информационного суверенитета Республики Беларусь.

Беларусь отзывает своих послов в Литве и Польше для консультаций в Минск. Комментарий МИД

Со 2 октября в связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда наших должностных лиц белорусской стороной вводится ответный санкционный список. В МИД напомнили, что единый перечень невъездных лиц действует в рамках всех интеграционных объединений, в которые входит Беларусь.