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Новый помощник Президента по Гомельской области: это у меня четвертый регион. Что касается задач – в первую очередь люди

05 апреля 2021 18:35
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Новости Беларуси. Помощником Президента – инспектором по Гомельской области стал экс-заместитель губернатора столичного региона Николай Рогащук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый помощник Президента по Гомельской области: это у меня четвертый регион. Что касается задач – в первую очередь люди-1

Николай Рогащук, помощник Президента – инспектор по Гомельской области:
Это у меня четвертый регион, где я буду работать. Что касается задач, поставленных главой государства, то, можно сказать, наверное, это в первую очередь люди, которые проживают на гомельской земле. Там свой отпечаток, конечно, привносит чернобыльская беда, которая произошла в 1980-х годах. Поэтому, с учетом специфики именно чернобыльского региона и других предприятий, главное остается все равно, как Президент сказал, – это человек, все его проблемы, обращения граждан. Это здравоохранение и образование, и физкультура.

Какие задачи стоят перед новым помощником Президента по Минской области?

И для того, чтобы это все было и человеку жилось хорошо – это в первую очередь уровень заработной платы и вообще наличие рабочего места. Чтобы человек мог работать, был занят делом, получал достойную заработную плату. И, естественно, тратил те же деньги у себя в области, чтобы и розничный товарооборот, и оптовый товарооборот поднимал экономику своего региона.

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# Отставки и назначения в Беларуси # Николай Рогащук # Фотофакт

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