Новый помощник Президента по Гомельской области: это у меня четвертый регион. Что касается задач – в первую очередь люди

Николай Рогащук, помощник Президента – инспектор по Гомельской области:

Это у меня четвертый регион, где я буду работать. Что касается задач, поставленных главой государства, то, можно сказать, наверное, это в первую очередь люди, которые проживают на гомельской земле. Там свой отпечаток, конечно, привносит чернобыльская беда, которая произошла в 1980-х годах. Поэтому, с учетом специфики именно чернобыльского региона и других предприятий, главное остается все равно, как Президент сказал, – это человек, все его проблемы, обращения граждан. Это здравоохранение и образование, и физкультура.

Какие задачи стоят перед новым помощником Президента по Минской области?

И для того, чтобы это все было и человеку жилось хорошо – это в первую очередь уровень заработной платы и вообще наличие рабочего места. Чтобы человек мог работать, был занят делом, получал достойную заработную плату. И, естественно, тратил те же деньги у себя в области, чтобы и розничный товарооборот, и оптовый товарооборот поднимал экономику своего региона.