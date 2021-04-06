Владимир Макей: «Как минимум в нескольких странах мы закроем наши посольства»

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Не хочу сказать, что там мы закроем 10 посольств и сразу же откроем 10 посольств где-то в одном регионе, откроем 10 в другом регионе. Такого нет. Мы будем двигаться поступательно. Как минимум в нескольких странах мы закроем наши посольства, где мы видим, что на протяжении длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи. Мы посмотрим также на оптимизацию деятельности тех или иных загранучреждений в конкретных странах. Ну, например, если взять Вьетнам, Индию, то, скажем, финансовые экономические столицы этих стран находятся на расстоянии как минимум 1,5 тысячи километров от реальных столиц – это Хошемин, Мумбай. И там расположены крупные финансовые центры, крупные промышленные центры. И, на наш взгляд, целесообразно там непосредственно дипломатическое присутствие белорусской стороны, что позволит ежедневно в таком постоянном контакте общаться с теми или иными представителями, и это будет иметь пользу для Беларуси.