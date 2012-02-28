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STRATFOR: Кампанию «давайте разбомбим Иран» инициировали европейские лидеры, чтобы отвлечь внимание от финансового кризиса

28 февраля 2012 07:04
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Новости Израиля. Сервис «Викиликс» начал публикацию архива американского аналитического центра STRATFOR, состоящего из более чем пяти миллионов документов. Израильская пресса пишет, что по данным STRATFOR, «кампанию «давайте разбомбим Иран» инициировали европейские лидеры, чтобы отвлечь внимание от финансового кризиса. Хотя, по информации разведки Израиля, ядерных объектов в Иране нет уже с 2011 года и в США об этом знают (якобы, израильтяне проспонсировали ее уничтожение боевиками).

В профильной прессе за STRATFOR прочно закрепилось название «частная» или «теневая» ЦРУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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