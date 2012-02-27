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Союзные парламентарии примут участие в наблюдении за выборами президента России

27 февраля 2012 10:33
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Новости России. Возглавит делегацию председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам, член Комиссии Парламентского собрания по вопросам внешней политики Вадим Попов.

Планируется, что депутаты посетят избирательные участки в различных регионах России, проведут встречи с руководством региональных избиркомов, с представителями органов власти.

Союзные парламентарии имеют большой опыт работы в этой сфере. Они принимали участие в наблюдении за избирательными процессами в Азербайджане, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане и Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы в России

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