Союзные парламентарии примут участие в наблюдении за выборами президента России

Новости России. Возглавит делегацию председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам, член Комиссии Парламентского собрания по вопросам внешней политики Вадим Попов.

Планируется, что депутаты посетят избирательные участки в различных регионах России, проведут встречи с руководством региональных избиркомов, с представителями органов власти.

Союзные парламентарии имеют большой опыт работы в этой сфере. Они принимали участие в наблюдении за избирательными процессами в Азербайджане, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане и Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.