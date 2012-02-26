Что стало понятно в связи с заявлением Лукашенко и Медведева?

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает кандидат философских наук Николай Щекин.

На Ваш взгляд, Европа пойдет на поводу у конъюнктурных политиков или прагматичных бизнесменов?

Николай Щекин: Ситуация сейчас сложилась просто уникальная. В свое врем Ганди задали вопрос «Не могла бы Индия пойти по модели развития Великобритании?» Он ответил, что Великобритании понадобилось полмира. Сколько же планет понадобится для развития Индии?

Я к чему веду? Раньше было попроще. Раньше Франция, Великобритания имели свои колонии, за счет которых жили. Когда начали объединять Европу, понадобились ресурсы. Где их взять? Очень просто: вот получилась вам Ливия, вот получился Египет.

Но получилось все наоборот. Не потекли ручейком и нефть, и газ. То, что там сейчас происходит, не помогло Европе.

Они считали, что и Беларусь можно будет точно так же выкачать. Да, у нас нет нефти и газа. А выкачать что? Интеллект. Это самое главное. Но белорусская модель доказала свою состоятельность. Поэтому, конечно, бизнес, деньги, экономика – для Европы это самое главное.

Политики обанкротились. Придется им в Европе считаться с бизнесменами. И никуда они от этого не денутся.

Заявление двух глав государств, Медведева и Лукашенко, возымели эффект, получилось серьезное влияние, резонанс. Ни Россия, ни Беларусь не являются придатком чьей-либо страны. Это действительно серьезная сила. И экономическая, и социальная. И в этой связи всем стало понятно, что теперь и Беларусь, и Россия идут по пути углубления связи. Это огромная сила.

Но Европе, наверное, хотелось бы, чтобы было по-другому. Понятно, что Беларусь – в условиях выбора. Чисто географически. С одной стороны – Россия, с другой – Европа. Понятно, что с Россией мы исторически близки, и, как позывает новейшая история, интеграционные связи у нас крепчают. Если бы было по-другому, может, Европа с нами бы другим языком разговаривала?

Николай Щекин: Естественно. Они и думали, наверняка, размышляли над тем, чтобы и Казахстан, и Беларусь работали на Европу.

Почему и возникает сейчас вопрос с Ираном. Действительно, это далеко идущая стратегия. Иран – это уже, по большому счету, граница с Россией. Почему и проголосовали в ООН на Совете безопасности против санкций. Все понятно – это логика одной цепочки.

Некоторые европолитики начинают заговариваться. В недавней резолюции европарламентариев они нашу страну назвали Белорусской Федерацией. Наверное, о многом говорящий факт. Господин Херкель, европарламентарий, спецдокладчик ПАСЕ по ситуации в Беларуси, эстонский дипломат, признался, что докладывал о Беларуси, изучив ситуацию у нас по Интернету. На что, на чью поддержку рассчитывают такие политики?

Николай Щекин: Надо здесь четко понимать: вообще, простые люди в Европе мало интересуются политикой. На это они и рассчитывают. Большинству, процентов 80 людей, все равно, где находится Россия, какие взаимоотношения с Америкой, что там в Ливии. Им главное, чтобы можно было включить вентиль, чтобы шел газ, и были продукты. Это действительно так. Этим пользуются люди, которые зарабатывают на этом.

Может, это элементарная ревность? В данном случае политическая. Они понимают, что на Востоке довольно успешно зреет новое геополитическое образование, новый центр силы, Евразийский союз.

Николай Щекин: Это боязнь, прежде всего, потому что, как Вы правильно сказали, в мире образовался новый центр. Наверное, постепенно сейчас от монополярности будем уходить. Точнее, уже будет несколько стран, регионов, которые будут играть основную роль в мире. Это единоначалие под США уходит.

Конечно, это боязнь. Тот союз, который образовался сейчас (Россия, Казахстан, Республика Беларусь), – это мощная сила.

По поводу совместного заявления двух президентов. Кремль на неделе дал понять Европе, что не стоит говорить с Беларусью языком санкций. Насколько Европе такой аргумент придется по душе?

Николай Щекин: Они не ожидали, что Россия в полный рост и полный голос будет говорить, произносить слово «нет». Нельзя – и все. Они привыкли к какой-то соглашательской политике. Им придется считаться с этим.

Скорее всего, в России будет избран новый президент, Владимир Владимирович Путин. И в этом у них боязнь тоже есть. Они и этого боятся в том числе. Уже до выборов, как обычно это делается относительно Беларуси, России, Казахстана, уже говорят, что выборы не состоялись и так далее.

Как раз к Европе можно было предъявить очень много претензий. Как сейчас происходило голосование в Латвии? Весьма странно. Давайте плебисцит устроим по поводу введения второго государственного языка, русского, но, при этом, та часть, которая говорит на этом языке, не имеет права голосовать.