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МИД Беларуси советует нашим гражданам не рисковать, совершая поездки в Литву на автомобиле

18 января 2025 17:00
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Белорусам не стоит рисковать, совершая поездки в Литву на автомобиле. С такой рекомендацией к нашим соотечественникам обратилось Министерство иностранных дел нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси советует нашим гражданам не рисковать, совершая поездки в Литву на автомобиле-2

Причиной такого совета стала непредсказуемая и не добрососедская политика Вильнюса. От которой страдают простые граждане, причем с двух сторон. Ярким примером стал запрет на въезд в страну авто с белорусскими номерами. Литва планировала ввести его с 18 января, но неожиданно отменила. Подобная ситуация произошла и прошлым летом. Причем эти виляния из стороны в сторону происходят абсолютно безосновательно и только по прихоти всякого рода политиков и всевластных спецслужб Литвы. 

А то, что эти запреты противоречат международно-правовым нормам и грубо нарушают те же европейские демократические принципы свободы передвижения, литовские власти не волнует. В связи с тем, что нет никаких гарантий, что белорусы не окажутся заложниками непредсказуемой политики балтийской республики, в МИД Беларуси советуют приглашать своих родственников и друзей в нашу страну. Они могут приехать, пользуясь безвизом, не боясь конфискации автомобиля, по понятным и гарантированным правилам въезда и пребывания.

# МИД Беларуси # Беларусь-Литва # Международная политика

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