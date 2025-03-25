С надеждой на мир. Более 12 часов за закрытыми дверями – переговоры России и США в Эр-Рияде уже называют своеобразным рекордом в истории дипломатии. Они стали самыми продолжительными за все время дискуссий. Столица Саудовской Аравии уже не впервые принимает встречи подобного уровня. В феврале делегации от Москвы и Вашингтона уже общались на арабской земле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После консультаций 24 марта страны не стали комментировать итоги встречи. Совместные заявления прозвучали сегодня, 25 марта, в 11 часов по минскому времени. Но СМИ, чье внимание в эти дни максимально приковано к российско-украинскому вопросу, уже сообщают некоторые подробности и делают ставки. Так, британское информагентство Рейтерс говорит о положительных итогах встречи.

Американские эксперты также оптимистично оценивают результаты, хотя, судя по всему, прорывных решений пока нет. Обнадеживает общая атмосфера. Особенно на фоне того, что обсуждение вопроса еще не завершилось. Делегация из Украины проведет еще один день в столице Саудовской Аравии, чтобы встретиться с представителями США. Однако Киев, который и так не может похвастаться репутацией надежного переговорщика, в преддверии диалога вновь нарушил данные ранее обещания. ВСУ продолжают бить по энергоузлам России. Москва же продолжает воздерживаться от аналогичных ударов.