МИД Беларуси: наша страна приветствует проведение межкорейского саммита

Новости Беларуси. Беларусь приветствует проведение межкорейского саммита. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исторические переговоры. Лидеры КНДР и Южной Кореи подписали совместную декларацию

Здесь надеются, что встреча 27 апреля станет основой для дальнейшего развития диалога по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове, а мирные инициативы поддержат все вовлеченные стороны и мировое сообщество.

Президент Республики Корея: «Очень важно, что Северная Корея приняла меру замораживания ядерного оружия»