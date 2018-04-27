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Президент Республики Корея: «Очень важно, что Северная Корея приняла меру замораживания ядерного оружия»

27 апреля 2018 18:39
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Новости мира. Весь мир 27 апреля следил за событиями в небольшой корейской деревне Пханмунджом: там прошла историческая встреча лидеры КНДР и Южной Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Республики Корея: «Очень важно, что Северная Корея приняла меру замораживания ядерного оружия»-1

Жесты, улыбки, слова – репортеры пытались заметить абсолютно все. Перед началом переговоров Ким Чен Ын обменялся рукопожатием с Мун Чжэ Ином (к слову, оно длилось около 30 секунд). Именно после этого во всем мире заговорили о возможном воссоединении двух Корей.

Президент Республики Корея: «Очень важно, что Северная Корея приняла меру замораживания ядерного оружия»-4

Ольга Коршун подметила и другие детали.

Президент Республики Корея: «Очень важно, что Северная Корея приняла меру замораживания ядерного оружия»-7

Пханмунджом – приграничная корейская деревня, место, где буквально проходит линия, разделяющая две страны – КНДР и Республику Корея. Сегодня лидеры этих стран, разделенных не столько географически, сколько политически и экономически, сделали буквально исторический шаг навстречу друг другу.

Президент Республики Корея: «Очень важно, что Северная Корея приняла меру замораживания ядерного оружия»-10

Впервые с начала 50-х, когда произошел окончательный раскол страны на Север и Юг, лидер КНДР пересек демаркационную линию и ступил на землю Южной Кореи. Учитывая, что страны до сих пор находятся в состоянии войны, это действительно большой шаг.

Президент Республики Корея: «Очень важно, что Северная Корея приняла меру замораживания ядерного оружия»-13

Первый саммит двух Корей прошел в Доме мира. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на этой встрече радушно улыбались и даже шутили.

Президент Республики Корея: «Очень важно, что Северная Корея приняла меру замораживания ядерного оружия»-16

Но отношения между странами, особенно в последние годы, явно штормило. В КНДР проводили постоянные испытания ядерного оружия, будоража не только соседей, но и весь остальной мир. Впрочем, сегодня в Пханмунджоме объявили о начале нового диалога о сотрудничестве.

Президент Республики Корея: «Очень важно, что Северная Корея приняла меру замораживания ядерного оружия»-19

Ким Чен Ын на межкорейском саммите: «Мы будем прилагать все усилия, чтобы получить хорошие результаты»

Декларация, которую подписали в итоге, включает сокращение вооружений, прекращение враждебных действий и переговоры с другими странами, в том числе и США.

Президент Республики Корея: «Очень важно, что Северная Корея приняла меру замораживания ядерного оружия»-22

Мун Чжэ Ин, президент Республики Корея:
Очень важно, что Северная Корея приняла меру замораживания ядерного оружия. Это станет ценным началом полной денуклеаризации на Корейском полуострове. Я четко заявляю, что Юг и Север будут тесно сотрудничать в этом направлении.

Президент Республики Корея: «Очень важно, что Северная Корея приняла меру замораживания ядерного оружия»-25

Мун Чжэ Ин предложил соединить железные дороги двух стран. А еще договорились, что уже летом смогут встретиться разделенные семьи.

Президент Республики Корея: «Очень важно, что Северная Корея приняла меру замораживания ядерного оружия»-28

В знак нынешних переговоров лидеры двух стран посадили сосну как символ мира и процветания двух Корей.

Президент Республики Корея: «Очень важно, что Северная Корея приняла меру замораживания ядерного оружия»-31

Президент Республики Корея: «Очень важно, что Северная Корея приняла меру замораживания ядерного оружия»-33

# Фотофакт # Международная политика # Ким Чен Ын # Мун Чжэ Ин

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