Исторические переговоры. Лидеры КНДР и Южной Кореи подписали совместную декларацию

Есть сведения, что главы стран договорились добиться полного ядерного разоружения Корейского полуострова, наладить железнодорожное сообщение, возобновить обмены между разделенными семьями, а также начать совместные переговоры с Китаем о мирном договоре. В перерыве между официальными переговорами лидеры Северной и Южной Кореи посадили сосну – символ мира и процветания. После этого главы государств прогулялись по мосту, чтобы пообщаться тет-а-тет.