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Исторические переговоры. Лидеры КНДР и Южной Кореи подписали совместную декларацию

27 апреля 2018 13:07
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Новости Республики Корея. Лидеры КНДР и Южной Кореи в ходе второго раунда переговоров подписали совместную декларацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исторические переговоры. Лидеры КНДР и Южной Кореи подписали совместную декларацию -1

Есть сведения, что главы стран договорились добиться полного ядерного разоружения Корейского полуострова, наладить железнодорожное сообщение, возобновить обмены между разделенными семьями, а также начать совместные переговоры с Китаем о мирном договоре. В перерыве между официальными переговорами лидеры Северной и Южной Кореи посадили сосну – символ мира и процветания. После этого главы государств прогулялись по мосту, чтобы пообщаться тет-а-тет.

# Фотофакт # Международная политика

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