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Большая часть избранных депутатов VI созыва – члены РОО «Белая Русь»

12 ноября 2016 12:20
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Новости Беларуси. Общественная организация «Белая Русь» помогает создавать систему «социального лифта» для формирования резерва кадров.

О поддержке грамотной, талантливой и активной молодежи 12 ноября шла речь на расширенном заседании республиканского совета организации.

Представители «Белой Руси» собрались во Дворце республики, чтобы подвести итоги участия в избирательной кампании по выборам в Палату представителей Национального собрания Беларуси VI созыва. Напоминаем, что большинство избранных депутатов – представители этой общественной организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сегодняшний день это одна из самых влиятельных структур, которая объединяет свыше 160 тысяч человек.

Александр Радьков, председатель РОО «Белая Русь»:
«Белая Русь» могла стать достаточно заметной, авторитетной общественной силой. Доказательством этому может служить наша численность, сформированная структура, представительство «Белой Руси» в парламенте, органах местного управления. Интерес к нам со стороны зарубежных политических партий и организаций, повышенное внимание со стороны оппонентов.

# Общественные объединения Беларуси # Александр Радьков

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