Александр Лукашенко о сельском хозяйстве: «Производство и люди – это хорошо, но важна ещё переработка и реализация»

Новости Беларуси. Президент Беларуси требует поднять развитие села в стране на новый уровень.

Об этом глава государства заявил 12 ноября во время совещания о перспективах развития малых населенных пунктов Оршанского и Шкловского районов.

В частности, обсуждались предложения по дальнейшему совершенствованию производственной сферы нескольких агрогородков Шкловского района с созданием комплексной интегрированной структуры на базе местных предприятий.

Однако еще в самом начале встречи Александр Лукашенко подчеркнул, что данная тема значительно шире, чем развитие сельхозпроизводства и территорий в отдельно взятых населенных пунктах соответствующих районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В свое время мы начали модернизацию нашего сельского хозяйства. Прошли определенный путь. Мы начинали из ничего фактически, и получили определенный опыт. И то, что мы сделали за это время, позволило нам сохранить село.

Если бы мы тогда не взялись за эту работу, у нас в деревне не осталось бы практически ни одного человека. Мы сохранили село, насколько это возможно – сохранили деревню.

А в агрогородках мы, немало сделав, преобразили деревню.

И на этом этапе сегодня нам надо посмотреть в будущее, вот главная задача. Каким будет село завтра? Что нам надо начинать сегодня, чтобы иметь село завтрашнего дня? Вот в чем цель.

В вопросах развития села должна быть задействована вся вертикаль власти, начиная от председателя поселкового совета. Президент потребовал от всех руководителей оперативного решения задач по ориентации организаций и предприятий на эффективную работу и самостоятельное зарабатывание денег без расчёта на бюджетные средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко также не исключил возможность привлечения инвесторов в эту сферу.

Александр Лукашенко:

Мы должны подключить сюда инвесторов. Пусть это будет частник, не частник, но он должен реализовать замысел. Он должен реализовать идею сельхозпредприятия, холдинга будущего.

Производство и люди – это хорошо, но важна ещё переработка и реализация.

Когда весь цикл в одних руках, тогда есть и прибыль. Мы умеем это делать? Конечно же, умеем. То есть элементы, которые мы можем, исходя из последнего нашего опыта работы, сложить воедино, подняв на новую ступень сельскохозяйственное производство и людей, создать перспективное сельскохозяйственное производство. Создать условия для жизни людей.

И после этого (или параллельно) мы должны идти таким образом по всей стране.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.