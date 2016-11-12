Президент Беларуси провел совещание о развитии малых населенных пунктов Оршанского и Шкловского районов

Новости Беларуси. Президент Беларуси требует поднять развитие села в стране на новый уровень. Посещая 12 ноября Могилевскую область с рабочей поездкой, глава государства провёл совещание о перспективах развития малых населенных пунктов Оршанского и Шкловского районов.

В частности, обсуждались предложения по дальнейшему совершенствованию производственной сферы нескольких агрогородков Шкловского района

с созданием комплексной интегрированной структуры на базе местных предприятий.

Однако еще в самом начале встречи Александр Лукашенко подчеркнул, что данная тема значительно шире, чем развитие сельхозпроизводства и территорий в отдельно взятых населенных пунктах соответствующих районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В свое время мы начали модернизацию нашего сельского хозяйства. Прошли определенный путь. Мы начинали из ничего фактически, и получили определенный опыт. И то, что мы сделали за это время, позволило нам сохранить село.

Если бы мы тогда не взялись за эту работу, у нас в деревне не осталось бы практически ни одного человека. Мы сохранили село, насколько это возможно – сохранили деревню.

А в агрогородках мы, немало сделав, преобразили деревню.

И на этом этапе сегодня нам надо посмотреть в будущее, вот главная задача. Каким будет село завтра? Что нам надо начинать сегодня, чтобы иметь село завтрашнего дня? Вот в чем цель.

Больше информации о ходе поездки можно найти здесь.

Фото: официальный итернет-портал Президента Республики Беларусь.