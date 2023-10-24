Межевич: Киев хочет иметь канал связи с Брюсселем через Варшаву, но не надо переоценивать Туска
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Нельзя не вспомнить о вопросе проведенного правительством Моравецкого зернового эмбарго против Украины. Мы уже об этом говорили, но от правительства Туска ждут более нового сближения с Киевом. Вы согласны с этим или это опять чьи-то очередные хотелки?
Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук (Россия):
Безусловно, Киев бы хотел иметь гарантированный канал связи с Берлином и Брюсселем через Варшаву. Но не надо переоценивать степень влияния Дональда Туска и его сторонников. Они не могут, у них нет таких результатов, чтобы игнорировать мнение как минимум половины поляков. Причем та половина поляков, которая реально зависела от зерновой сделки, – это фермеры, переработчики, жители городов небольших, местечек. Они электорат Качиньского. И если они сейчас почувствуют угрозу того, что Туск (предположим), пришедший к власти, будет реализовывать эту повестку, на президентских выборах они проголосуют все за ставленника «Права и справедливости», и тогда правительству, даже если его сформирует Туск, придется плохо.
Армия – у «Права и справедливости», иностранные дела – у «Права и справедливости» будут как у президента. И безопасность государственная – тоже у «Права и справедливости». А это очень серьезные рычаги. Ну и потом, все-таки в старой доброй Польше никогда нельзя исключать военный переворот как средство решения внутренних проблем. Традиция.
Надежда Сасс:
Кстати, важно отметить, что в новую коалицию войдет и Польская крестьянская партия. Она выступает резко против поставок украинской продукции. Как-то они могут договориться, но, скорее всего, с трудом. В итоге Туск либо сохранит действие запрета для украинского экспорта, либо рискует развалить свою коалицию уже на старте. Примерно такая картина.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Надо еще третий вариант рассмотреть. Туск, если он сумеет создать правительство под себя, он может договориться с Евросоюзом. Вот здесь могут появиться соответствующие доплаты от Евросоюза, соответствующие бонусы, которые позволят перекрыть это направление, в том числе работу с Украиной. Но это, опять же, огромные риски для бюджета Европы. И да, Туску помогут, не сомневаюсь. Ему поможет Евросоюз, и этот вопрос они решат. Но такой дружбы, как было это полгода назад, чуть ли не объединение двух государств в единую конфедерацию и так далее, – этого не будет.
Каждый человек, каждый гражданин, в том числе польский, в первую очередь думает, что это принесет ему. А принесет это крушение польского сельского хозяйства. Дальше пойдет промышленность, проблемы в финансовом секторе и так далее – оно идет по нарастающей. Триггером в этом случае может явиться как раз сельское хозяйство, а электорат сельского хозяйства – это электорат Качиньского. И здесь элитам придется договариваться. Не найдут они точки соприкосновения – вот тут и будут проблемы.
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