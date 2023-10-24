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Межевич: Киев хочет иметь канал связи с Брюсселем через Варшаву, но не надо переоценивать Туска

24 октября 2023 17:08
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:
Нельзя не вспомнить о вопросе проведенного правительством Моравецкого зернового эмбарго против Украины. Мы уже об этом говорили, но от правительства Туска ждут более нового сближения с Киевом. Вы согласны с этим или это опять чьи-то очередные хотелки?

Межевич: Киев хочет иметь канал связи с Брюсселем через Варшаву, но не надо переоценивать Туска-1

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук (Россия):
Безусловно, Киев бы хотел иметь гарантированный канал связи с Берлином и Брюсселем через Варшаву. Но не надо переоценивать степень влияния Дональда Туска и его сторонников. Они не могут, у них нет таких результатов, чтобы игнорировать мнение как минимум половины поляков. Причем та половина поляков, которая реально зависела от зерновой сделки, – это фермеры, переработчики, жители городов небольших, местечек. Они электорат Качиньского. И если они сейчас почувствуют угрозу того, что Туск (предположим), пришедший к власти, будет реализовывать эту повестку, на президентских выборах они проголосуют все за ставленника «Права и справедливости», и тогда правительству, даже если его сформирует Туск, придется плохо.

Армия – у «Права и справедливости», иностранные дела – у «Права и справедливости» будут как у президента. И безопасность государственная – тоже у «Права и справедливости». А это очень серьезные рычаги. Ну и потом, все-таки в старой доброй Польше никогда нельзя исключать военный переворот как средство решения внутренних проблем. Традиция.

Надежда Сасс:
Кстати, важно отметить, что в новую коалицию войдет и Польская крестьянская партия. Она выступает резко против поставок украинской продукции. Как-то они могут договориться, но, скорее всего, с трудом. В итоге Туск либо сохранит действие запрета для украинского экспорта, либо рискует развалить свою коалицию уже на старте. Примерно такая картина.

Межевич: Киев хочет иметь канал связи с Брюсселем через Варшаву, но не надо переоценивать Туска-4

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Надо еще третий вариант рассмотреть. Туск, если он сумеет создать правительство под себя, он может договориться с Евросоюзом. Вот здесь могут появиться соответствующие доплаты от Евросоюза, соответствующие бонусы, которые позволят перекрыть это направление, в том числе работу с Украиной. Но это, опять же, огромные риски для бюджета Европы. И да, Туску помогут, не сомневаюсь. Ему поможет Евросоюз, и этот вопрос они решат. Но такой дружбы, как было это полгода назад, чуть ли не объединение двух государств в единую конфедерацию и так далее, – этого не будет.

Каждый человек, каждый гражданин, в том числе польский, в первую очередь думает, что это принесет ему. А принесет это крушение польского сельского хозяйства. Дальше пойдет промышленность, проблемы в финансовом секторе и так далее – оно идет по нарастающей. Триггером в этом случае может явиться как раз сельское хозяйство, а электорат сельского хозяйства – это электорат Качиньского. И здесь элитам придется договариваться. Не найдут они точки соприкосновения – вот тут и будут проблемы.

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# Международная политика # Надежда Сасс # Николай Межевич # Николай Бузин # Фотофакт

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