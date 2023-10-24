Межевич: Киев хочет иметь канал связи с Брюсселем через Варшаву, но не надо переоценивать Туска

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Нельзя не вспомнить о вопросе проведенного правительством Моравецкого зернового эмбарго против Украины. Мы уже об этом говорили, но от правительства Туска ждут более нового сближения с Киевом. Вы согласны с этим или это опять чьи-то очередные хотелки?

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук (Россия):

Безусловно, Киев бы хотел иметь гарантированный канал связи с Берлином и Брюсселем через Варшаву. Но не надо переоценивать степень влияния Дональда Туска и его сторонников. Они не могут, у них нет таких результатов, чтобы игнорировать мнение как минимум половины поляков. Причем та половина поляков, которая реально зависела от зерновой сделки, – это фермеры, переработчики, жители городов небольших, местечек. Они электорат Качиньского. И если они сейчас почувствуют угрозу того, что Туск (предположим), пришедший к власти, будет реализовывать эту повестку, на президентских выборах они проголосуют все за ставленника «Права и справедливости», и тогда правительству, даже если его сформирует Туск, придется плохо. Армия – у «Права и справедливости», иностранные дела – у «Права и справедливости» будут как у президента. И безопасность государственная – тоже у «Права и справедливости». А это очень серьезные рычаги. Ну и потом, все-таки в старой доброй Польше никогда нельзя исключать военный переворот как средство решения внутренних проблем. Традиция. Надежда Сасс:

Кстати, важно отметить, что в новую коалицию войдет и Польская крестьянская партия. Она выступает резко против поставок украинской продукции. Как-то они могут договориться, но, скорее всего, с трудом. В итоге Туск либо сохранит действие запрета для украинского экспорта, либо рискует развалить свою коалицию уже на старте. Примерно такая картина.