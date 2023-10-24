Туск или Качиньский? У кого больше шансов занять кресло польского премьера – мнения

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Туск. Какое у вас к нему отношение, вспоминая разные эпизоды его биографии?

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук (Россия):

Господин Туск пользовался хорошей поддержкой. В период, когда он был премьером, он пользуется поддержкой части польского населения. И сегодня, собственно, под него как политическую фигуру проведены выборы. Но есть нюанс. Дональд Туск – поляк, но кашуб. Это народность, или этническая группа германизированных поляков, испытавших наибольшие воздействия со стороны Пруссии. Он не с точки зрения программы проевропейский. Он, как и иногда говорят, по жизни проевропейский. И в этом смысле ничего хорошего от него ждать не приходится. Но при Туске Польша развивала активнейшую связь с Китаем. А как попасть из Китая в Польшу? Через Россию, через Беларусь шли десятки, сотни эшелонов с грузами из Европы в Китай, из Китая в Европу, и каждому поляку с этого доставался вполне конкретный злотый. Во многом, мне кажется, голосование за его партию – это голосование в поддержку того курса, но его не может быть, потому что сегодня позиция Туска в отношении России и Беларуси ничем не отличается от позиции его оппонентов. По абортам – да. Но Польша все-таки не Эфиопия. Здесь проблема абортов не так волнует абсолютно все возрастные группы. Как-то решается даже эта проблема.

Николай Межевич:

И еще один момент, по личным впечатлениям. Восточная Польша – я многократно от своих польских друзей слышал, что это немец. Его называют просто немцем, а тут надо понимать: любой поляк от мамы в колыбели слышит о том, что не доверяй русским и не верь немцам. То есть на Востоке главные враги, но на Западе это тоже враги. И в этом смысле последнее голосование – западные воеводства проголосовали за Туска и его партию, а восточные – за Качиньского. Понятно, это на уровне воеводств, на уровне гмин, повятов. Ситуация будет выглядеть намного сложнее. Минск иначе голосует, Москва иначе голосует, Рига голосует иначе, чем Латвия. Но в целом эта ситуация есть, поэтому некоторая неустойчивость будет. А почему Туск предлагает ограничить полномочия президента? Потому что это старая польская забава. То увеличивать полномочия президента, то уменьшать. Пилсудского отстранили от власти, он посидел, подумал с военными, вопросы порешал. Раз – и переворот в Польше. И вернулся сберегать польское государство. Правда, умер (я бы сказал, вовремя) и вся тяжесть позора раздела Чехословакии не легла на его плечи. Там другого позора хватало, а этого не легла. Это легла на его приемников. Конечно, в Польше сейчас будут не очень простые процессы. Сначала предложат формировать коалицию, конечно же, Моравецкому, то есть «Право и справедливость». А потом, конечно, если Моравецкий не справится, шансы 50 на 50, как встретить динозавра на Зыбицкой. Потом передадут право формировать коалиции Туску. Но и у него может не получиться. И тогда новые выборы. А это будет, конечно, шедеврально. Надежда Сасс:

Оппозиция действительно ждет, что Туск займет кресло премьер-министра. Есть ли шанс?