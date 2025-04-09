В Гомеле благоустроят сквер у центрального городского рынка

Чище, красивее и комфортнее. Традицию весенних субботников активно поддерживают в Гомеле. Сотни жителей областного центра каждую неделю приводят в порядок город после зимы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни многолюдно не только на прилегающих к предприятиям территориях, но и в скверах, и парках. Участники марафона благоустройства высаживают цветочные композиции, приводят в порядок тротуары и пешеходные дорожки. К летнему сезону готовят пляжи.

Новый облик обретет и сквер у центрального городского рынка. К его благоустройству подошли основательно. Подготовительные работы начали еще в прошлом году. В планах установить малые архитектурные формы с подсветкой и увеличить количество парковочных мест.

Евгений Кириленко, начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Новобелицкого района Гомеля: Будут заменены все малые архитектурные формы, проведена рекультивация пляжа с установкой малых архитектурных форм. Это детские площадки, игровое детское оборудование, устройство новых парковочных мест.

Вячеслав Примак, первый заместитель главы администрации Центрального района Гомеля:

Учитывая, что возле рынка там большое количество людей, как гостей города Гомеля, так и жителей, поэтому на данную территорию давно необходимо было обратить внимание. В конце прошлого года была разработана концепция благоустройства, подготовительные работы были начаты в конце прошлого года. В настоящее время данные работы продолжаются.

Районы, производственные кварталы, жилые массивы, скверы, аллеи – после зимы предстоит навести порядок повсеместно. И тут важен вклад каждого в общее дело.