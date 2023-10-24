Поляки о парламентских выборах: мы потеряли всё, что строили целые поколения

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Съемочная группа побывала в Польше в преддверии и после парламентских выборов, пообщалась с поляками, узнала об их настроениях и их ожиданиях.

Кшиштоф Толвински, эксперт (Польша):

Штаты проводят свою политику и хотят управлять польским государством, его правительством. Они требуют влияния на центральные системы страны, но и сегодня мы прекрасно можем видеть, как потеряли польский суверенитет.

Томаш Янковский, политолог (Польша):

Мы в Польше потеряли все то, что строили целые поколения. Мы наблюдаем за этим правительством с грустью. Мы скатились по уровню жизни на несколько десятков лет назад, инфляция растет, экономика в упадке. Мы вообще приближаемся к моменту, когда нас выведут из Шенгена и Евросоюза. Борьба за власть только начинается. Польский эксперт высказался о парламентских выборах в стране (подробности). Надежда Сасс:

Хотелось бы обратить внимание чуть более детально на партии оппозиции в Польше, которые собираются сформировать коалицию. По многим вопросам они различаются, и коалиция будет проблемной.

По итогам выборов в Польше большинство мест в парламенте суммарно получили три оппозиционные партии. «Гражданская коалиция» во главе с Дональдом Туском набрала более 30 % голосов. Альянс обещает исправить ошибки действующей власти во внешней и внутренней политике и наладить отношения с Брюсселем, а также освободить государственные СМИ и культурную деятельность от нынешних ограничений и цензуры.

Порядка 15 % избирателей поддержали «Третий путь» – блок, в основе которого стоит центристская Польская крестьянская партия. Выступает за активную роль страны в Европейском союзе и НАТО и за необходимость укрепить отношения с Германией и Францией в рамках Веймарского треугольника, против централизации расширения прав и влияния местного самоуправления.

Еще порядка 9 % жителей встали на сторону объединения «левых» партий. Сторонники движения поддерживают налаживание отношений польских регионов с Калининградской областью России, выступают против трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, переписывания истории Второй мировой войны и сноса памятников в честь Красной армии в Польше.

Надежда Сасс:

Николай Маратович, вы не зря рассказали о том, что в Польше Дональда Туска называют немцем. Опыт коалиции социал-демократов, «зеленых» и либералов в той же Германии показал, что такое искусственное объединение всех друзей глобалистов, по факту, оказывается неэффективной командой государственных менеджеров, и кабинет Олафа Шольца сейчас бьет все антирекорды своим наинизшим уровнем поддержки в обществе. Можно ли ожидать, что коалицию Туска тоже будет ждать такой скорый кризис, распад и досрочные выборы, о которых вы уже говорили, который обеспечит реванш «ПиС»?