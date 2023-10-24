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Поляки о парламентских выборах: мы потеряли всё, что строили целые поколения

24 октября 2023 16:42
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:
Съемочная группа побывала в Польше в преддверии и после парламентских выборов, пообщалась с поляками, узнала об их настроениях и их ожиданиях.

Поляки о парламентских выборах: мы потеряли всё, что строили целые поколения-1

Кшиштоф Толвински, эксперт (Польша):
Штаты проводят свою политику и хотят управлять польским государством, его правительством. Они требуют влияния на центральные системы страны, но и сегодня мы прекрасно можем видеть, как потеряли польский суверенитет.

Поляки о парламентских выборах: мы потеряли всё, что строили целые поколения-4

Томаш Янковский, политолог (Польша):
Мы в Польше потеряли все то, что строили целые поколения.

Мы наблюдаем за этим правительством с грустью. Мы скатились по уровню жизни на несколько десятков лет назад, инфляция растет, экономика в упадке. Мы вообще приближаемся к моменту, когда нас выведут из Шенгена и Евросоюза.

Борьба за власть только начинается. Польский эксперт высказался о парламентских выборах в стране (подробности).

Надежда Сасс:
Хотелось бы обратить внимание чуть более детально на партии оппозиции в Польше, которые собираются сформировать коалицию. По многим вопросам они различаются, и коалиция будет проблемной.

Поляки о парламентских выборах: мы потеряли всё, что строили целые поколения-7

По итогам выборов в Польше большинство мест в парламенте суммарно получили три оппозиционные партии. «Гражданская коалиция» во главе с Дональдом Туском набрала более 30 % голосов. Альянс обещает исправить ошибки действующей власти во внешней и внутренней политике и наладить отношения с Брюсселем, а также освободить государственные СМИ и культурную деятельность от нынешних ограничений и цензуры.

Поляки о парламентских выборах: мы потеряли всё, что строили целые поколения-10

Порядка 15 % избирателей поддержали «Третий путь» – блок, в основе которого стоит центристская Польская крестьянская партия. Выступает за активную роль страны в Европейском союзе и НАТО и за необходимость укрепить отношения с Германией и Францией в рамках Веймарского треугольника, против централизации расширения прав и влияния местного самоуправления.

Поляки о парламентских выборах: мы потеряли всё, что строили целые поколения-13

Еще порядка 9 % жителей встали на сторону объединения «левых» партий. Сторонники движения поддерживают налаживание отношений польских регионов с Калининградской областью России, выступают против трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, переписывания истории Второй мировой войны и сноса памятников в честь Красной армии в Польше.

Поляки о парламентских выборах: мы потеряли всё, что строили целые поколения-16

Надежда Сасс:
Николай Маратович, вы не зря рассказали о том, что в Польше Дональда Туска называют немцем. Опыт коалиции социал-демократов, «зеленых» и либералов в той же Германии показал, что такое искусственное объединение всех друзей глобалистов, по факту, оказывается неэффективной командой государственных менеджеров, и кабинет Олафа Шольца сейчас бьет все антирекорды своим наинизшим уровнем поддержки в обществе. Можно ли ожидать, что коалицию Туска тоже будет ждать такой скорый кризис, распад и досрочные выборы, о которых вы уже говорили, который обеспечит реванш «ПиС»?

Поляки о парламентских выборах: мы потеряли всё, что строили целые поколения-19

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук (Россия):
Социал-демократы 100 лет назад – это была партия, которая в конечном счете не пошла на блок с коммунистами в Германии. И в результате у власти оказался Гитлер. И потом в концлагерях социал-демократы и коммунисты жили достаточно дружно, но недолго. Такова была цена за ошибку, но прошло 100 лет, и те люди, которые называют сегодня себя социал-демократами в Европе, к социал-демократии не имеют ни малейшего отношения.

В их исторической преемственности это как раз Гитлер, а вовсе не социал-демократы Веймарской республики в Германии. Точно такие же псевдосоциал-демократы в Эстонии есть, в Латвии, в Литве, социал-демократы в Германии. Они верные слуги, как бы мы сказали раньше, самого гнусного империализма и гегемонизма. А их предки с этим же названием шли на баррикады против фашизма. Вот такая вот история.

Поэтому серьезным противником для Дональда Туска является Lewica. Но она пока слабейшая в системе оппозиции. Для нас ничего хорошего эта битва Туска с Качиньским и его ставленниками не сулит. Во внешней политике они, увы, очень похожи. И ожидать от них каких-то шагов в нашу сторону, пока по крайней мере, нет оснований.

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# Выборы в Польше # Надежда Сасс # Томаш Янковский # Николай Межевич # Фотофакт

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