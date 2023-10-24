Бузин: не зря 72 % поляков пришли на выборы, люди видят, что жить стало хуже
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Кажется, что русофобская позиция захватила всю Польшу. Хотя мне кажется, что думающие люди и даже часть общества – у нас, к сожалению, нет этой социологии, но настроены не так, как мы себе представляем.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Вы правильно сказали, в вашем вопросе прозвучала часть ответа. Думающие люди есть, они есть и в Польше. И есть трезвомыслящие люди. И те, кто сегодня видит, перед какой дилеммой стоит страна. Ведь не зря 72 % поляков пришло на выборы, такого не было никогда. Даже в предыдущий раз, когда сносили советскую власть, это было в 1990-е годы, пришло максимально 67 %. То есть люди видят, что жить стало хуже, что идут куда-то непонятно, и появились те, кто мыслит.
Они были всегда, но появились люди, которые понимают, что Польша может опоздать, Польша может не успеть вписаться в новую картину современного мира, которая строится сегодня никоим образом не в Европе. Она строится сегодня на Востоке. Именно саммит, которые прошел «Один пояс – один путь» в Китае, где встретились китайский и российский лидеры, вот там закладываются основы будущего мироустройства. И Польша, сегодняшние политики Польши, отрезают эту составляющую и ставят Польшу вне этого нового образования.
Николай Бузин:
Поэтому умные люди начали перечитывать философские книги на русском языке. Они понимают, что перерезать восточный вектор и отказаться от работы, взаимодействия с теми, кто на протяжении столетий обеспечивал экономическое развитие Европы, нельзя. Это нонсенс, искусственное формирование. Это алогично. Логика призывает к взаимодействию. И те государства, которые в ближайшей перспективе это не поймут, останутся за порогом истории.
Поэтому сегодня некоторые начинают читать на русском, некоторые внимательно смотрят, что такое белорусский язык, а некоторые вспоминают, что Калининградская область – это все-таки часть России, а не как некоторые называют – изменить название, ввести в непонятное понимание. Санкции – это устаревший способ ведения диалога. Сегодня мы должны переходить не к монологу с одной стороны, а к взаимоуважительному диалогу.
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