Бузин: не зря 72 % поляков пришли на выборы, люди видят, что жить стало хуже

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Кажется, что русофобская позиция захватила всю Польшу. Хотя мне кажется, что думающие люди и даже часть общества – у нас, к сожалению, нет этой социологии, но настроены не так, как мы себе представляем.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Вы правильно сказали, в вашем вопросе прозвучала часть ответа. Думающие люди есть, они есть и в Польше. И есть трезвомыслящие люди. И те, кто сегодня видит, перед какой дилеммой стоит страна. Ведь не зря 72 % поляков пришло на выборы, такого не было никогда. Даже в предыдущий раз, когда сносили советскую власть, это было в 1990-е годы, пришло максимально 67 %. То есть люди видят, что жить стало хуже, что идут куда-то непонятно, и появились те, кто мыслит. Они были всегда, но появились люди, которые понимают, что Польша может опоздать, Польша может не успеть вписаться в новую картину современного мира, которая строится сегодня никоим образом не в Европе. Она строится сегодня на Востоке. Именно саммит, которые прошел «Один пояс – один путь» в Китае, где встретились китайский и российский лидеры, вот там закладываются основы будущего мироустройства. И Польша, сегодняшние политики Польши, отрезают эту составляющую и ставят Польшу вне этого нового образования.