В Минске создадут Институт ИИ и Центр международной торговли – какие еще проекты в планах

Минск демонстрирует экономическую устойчивость и уверенный рост экспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В столице реализуются амбициозные инфраструктурные и технологические проекты. Они закладывают основу для развития всей страны. Город разрабатывает инициативы, стимулирующие вложение средств в высокодоходные и перспективные отрасли, что способствует повышению конкурентоспособности и уровня жизни минчан.

Так, при поддержке инновационного фонда города расширены мощности автобусного завода МАЗ с запуском производства новой пассажирской техники на единой платформе, а также освоены современные трамваи с функциями беспилотного вождения и лесозаготовительные машины.

В здравоохранении реализуются проекты, направленные на улучшение кардиологической помощи и обеспечение фармацевтической безопасности страны. Создаются инновационные производства импортозамещающих лекарств.