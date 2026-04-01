В Минске создадут Институт ИИ и Центр международной торговли – какие еще проекты в планах
Минск демонстрирует экономическую устойчивость и уверенный рост экспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В столице реализуются амбициозные инфраструктурные и технологические проекты.
Они закладывают основу для развития всей страны. Город разрабатывает инициативы, стимулирующие вложение средств в высокодоходные и перспективные отрасли, что способствует повышению конкурентоспособности и уровня жизни минчан.
Так, при поддержке инновационного фонда города расширены мощности автобусного завода МАЗ с запуском производства новой пассажирской техники на единой платформе, а также освоены современные трамваи с функциями беспилотного вождения и лесозаготовительные машины.
В здравоохранении реализуются проекты, направленные на улучшение кардиологической помощи и обеспечение фармацевтической безопасности страны. Создаются инновационные производства импортозамещающих лекарств.
В перспективе продолжатся крупные инвестпроекты в жилищном строительстве, включая комплексную застройку северной части города. Здесь будет создан ряд уникальных объектов, таких как Институт искусственного интеллекта и Минский центр международной торговли.