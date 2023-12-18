Дзермант: сейчас от работы Лукашенко и силовых органов зависит судьба не только Беларуси, но и мира в целом!

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.
Уже совсем скоро начнется долгожданная пора больших зимних праздников: отметим Рождество, согласно западной и восточной традиции, Новый год. Это прекрасные семейные праздники, которые принято отмечать в кругу семьи, друзей и близких.
Но мало кто задумывается над тем, что эта простая, но в то же время такая сложная вещь – иметь счастье праздновать, спокойно жить в мирном доме – в современном мире дана далеко не каждому. Аналитики подсчитали, что сейчас на планете существует 183 региональных вооруженных конфликта, и это рекордный показатель за последние 30 лет.
И некоторые из этих конфликтов находятся в непосредственной близости от нас, что, естественно, несет для нашей страны и общества свои угрозы и риски. О них как раз говорил Президент во время встречи с руководителями специальных служб стран СНГ в Минске.
Президент Беларуси: к нам забрасывают не просто шпионов, а уже агентов-террористов!
Вот это очень важно понимать – Беларусь ценна и как союзник России, и как стабилизирующий фактор, который не дает разрастись войне на весь регион, а это если это произойдет, то очень скоро региональный конфликт может превратиться в ядерный и глобальный. Поэтому, без преувеличения, можно сказать, что сейчас от работы и нашего Президента, который постоянно держит руку на пульсе, отслеживает ситуацию, и силовых органов зависит судьба не только нашей страны, но и мира в целом.
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