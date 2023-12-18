Дзермант: сейчас от работы Лукашенко и силовых органов зависит судьба не только Беларуси, но и мира в целом!

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

Уже совсем скоро начнется долгожданная пора больших зимних праздников: отметим Рождество, согласно западной и восточной традиции, Новый год. Это прекрасные семейные праздники, которые принято отмечать в кругу семьи, друзей и близких.

Но мало кто задумывается над тем, что эта простая, но в то же время такая сложная вещь – иметь счастье праздновать, спокойно жить в мирном доме – в современном мире дана далеко не каждому. Аналитики подсчитали, что сейчас на планете существует 183 региональных вооруженных конфликта, и это рекордный показатель за последние 30 лет.

И некоторые из этих конфликтов находятся в непосредственной близости от нас, что, естественно, несет для нашей страны и общества свои угрозы и риски. О них как раз говорил Президент во время встречи с руководителями специальных служб стран СНГ в Минске.