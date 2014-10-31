Международные антитеррористические учения 31 октября прошли в Беларуси

Новости Беларуси. Работа на упреждение. Международные антитеррористические учения прошли 31 октября в Беларуси. Их провел комитет госбезопасности совместно с МЧС. Иностранные эксперты — среди них представители ФБР, ОДКБ и других организаций — оценили методы противодействия этому явлению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полигоне под Борисовом развернулась инсценированная спецоперация. В течение нескольких минут гости стали свидетелями освобождения захваченного террористами авиалайнера.

Под Борисовом сегодня разыграли контртеррористический спектакль. По легенде, авиалайнер захватили три вооруженных гранатометом террориста. Преступники требуют пригнать для них фургон. С ними уже ведут переговоры оперативники. Спустя три минуты начинается спецоперация. Так действует «Альфа».

Игорь Сергеенко, Первый заместитель Председателя КГБ Республики Беларусь:

Подготовка специальных подразделений, в том числе группы «А», проходит регулярно, на постоянной основе. Мы практикуем проведение подобных и иных мероприятий. То, что мы показывали, секретом не является. Мы всегда готовы к открытому диалогу, тем более, границ и секретов в борьбе с этим злом, как терроризм, серьезных нет.

Дмитрий Боярович, СТВ:

А здесь закончилась еще одна активная фаза учений. По сценарию на химическом заводе произошел взрыв цистерны с технической жидкостью. Пламя поднялось на высоту 15 метров. На место тут же выехала оперативная группа МЧС, которая спасли людей, находившихся в здании и затушила пожар.

Сразу же за этим – взрыв второй. Еще больше. Тушат пламя уже с высоты. На спецвертолете огромный баллон с водой. Все это на глазах у международных экспертов, которые, к слову, остались под впечатлением.

Таниму Тураки, министр по специальным вопросам Федеративной Республики Нигерия:

Мы очень поражены всем, что здесь увидели. Здорово, что Беларусь открыта для иностранных специалистов. Если террористы объединяются, если они делятся знаниями между собой, то почему мы не можем делать то же самое. Поэтому я считаю, что Беларусь - настоящая миротворческая страна, вокруг которой остальные государства могут объединится в борьбе с терроризмом.

Иностранным гостям показали и спасательную технику. К примеру, вот этот катер. Машина на воздушной подушке ездит и по воде, и по суше. Или беспилотники: оператору достаточно задать маршрут и нажать одну кнопку — все остальное летательный аппарат сделает сам.

Гери Синдраджат, директор индонезийского национального антитеррористического агентства:

У вас мощная база в деле борьбы с терроризмом. И мы хотим это перенять. Индонезия, в свою очередь, готова поделится своими методами работы. Ведь терроризм — это глобальная проблема, которая требует от нас совместной работы.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Необходимость таких встреч на международном уровне очень важна. И мы сегодня демонстрировали свою готовность и в оказание помощи, и эффективного поиска, разбора завалов после возможных терактов. Конечно, очень важно иметь мобильные силы.

В Беларусь приехали эксперты по борьбе с терроризмом из 24 стран. Среди них представители ФБР и ОДКБ. Это значит, что Синеокой есть, что им показать. Хотя и опыта работы с реальными терактами у нас относительно, скажем, России немного. Что, в свою очередь, скорее плюс.