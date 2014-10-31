Владимир Семашко: ВВП Беларуси к 2015 году вырастет на 2%

Новости Беларуси. ВВП Беларуси к 2015 году вырастет на 2%. Об этом заявил 31 октября первый вице-премьер Владимир Семашко на совместном заседании Палаты Представителей и Совета Республики Национального собрания. Валовый внутренний продукт вырастет за счет отдачи от модернизации промышленного производства.

Стало известно, что в 2016 полностью будет закончено обновление нефтеперерабатывающих заводов. Это значит, что они смогут перерабатывать до 12 миллионов тонн нефти в год. Еще недавно максимальный объем для наших предприятий составлял 9 миллионов тонн.

Также Владимир Семашко сообщил, что работы по второму энергоблоку БелАЭС идут с опережением в 8-10 месяцев. Вице-премьер отметил, что на Островецкой АЭС будут самые современные и надежные блоки со всей системой пассивных и активных элементов защиты. Подобные работают в Китае, и за три года не было ни одного отказа.

Напомним, в белорусском Парламенте продолжается Совместное заседание Совета Республики и Палаты Представителей. В Овальном зале члены Правительства отвечают на вопросы парламентариев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.