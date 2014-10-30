Беларусь и ОАЭ планируют увеличить товарооборот и развивать двусторонние отношения

Новости Беларуси. Нет закрытых тем в отношениях Беларусь - Объединённые Арабские Эмираты. В первую очередь такое сотрудничество поможет нашей республике выйти на рынок стран Персидского залива. Надёжность партнёра уже оценили белорусские бизнесмены. Но и это далеко не всё. В Эмиратах не понаслышке знают о наших успехах в хоккее. Впрочем, это не удивительно. Ведь именно белорусский тренер на протяжении 13 лет тренировал национальную хоккейную сборную этой арабской страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дважды победители Кубка Азии, участники Олимпийских игр 2007 года в Китае. Таких успехов хоккейная сборная Объединённых Арабских Эмиратов добилась не без помощи белорусского тренера. Одиннадцать с половиной сезонов Юрий Файков покорять холодный лёд учил спортсменов по-настоящему «горячей» страны. В Эмираты уехал ещё в 2001, домой вернулся только в мае нынешнем. И это несмотря на высокую конкуренцию в тренерской среде. Впрочем, вспоминает Юрий, для экзотической страны и сам хоккей был, скорее, экзотикой. Конечно же, со своими национальными особенностями.

Юрий Файков, тренер хоккейной сборной Объединённых Арабских Эмиратов (2001-2014 гг):

Только с арабским паспортом человек может играть. Приходилось работать, вытягивать именно местных ребят на этот уровень.

Оценили в арабском мире ещё и голос белорусского исполнителя. За годы жизни в той стране Алексеем Хлестовым перепето немало, причём популярных песен на арабском языке. Другая публика, иной менталитет, но вот приём по-настоящему теплый. Страна открыта к диалогу.

Алексей Хлестов, певец:

Я в общей сложности пробыл более около семи лет там. И скажу честно, эта культура, у меня вызывало это только позитивные какие-то эмоции. У меня много друзей-арабов. Это спокойная, нормальная площадка для уравновешенного бизнеса, у которого есть хорошие бизнес-планы.

Сотрудничество в спорте, культуре и, конечно, бизнесе. Арабские Эмираты для Беларуси — направление перспективное. Как-никак выход на рынок стран Персидского залива. Две страны установили уже и экономическую планку. Полмиллиарда долларов — для двусторонней торговли это будущее. Настоящее — контракты на поставку техники белорусскими гигантами. Надёжность арабского партнёра оценить успели также отечественные бизнес-круги. Вот и Юлия признаётся: за тканями — только в Эмираты. Семейному бизнесу более 20 лет. И каждые полгода ездить приходится за сотнями километров тканей.

Юлия Михаленко, экономист сети магазинов тканей:

Несмотря на то, что ткани преодолевают большой путь из Дубая в Клайпеду, а потом уже к нам, нам достаточно выгодно сотрудничать. Предоставляется широкий ассортимент, хороший выбор, модные дизайны.

Пока в белорусскую экономику инвестируют 14 арабских компаний. Таковы данные национального агентства по инвестициям и приватизации. Но планы на будущее уже есть. Увеличить товарооборот между двумя странами поможет и ряд проектов: в экономической, инвестиционной, научно-технической сферах. Покорить планируют и космос. Уже совместно.