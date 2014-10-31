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Россия и Украина договорились об условиях поставок газа до апреля 2015 года

31 октября 2014 08:38
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Новости Украины. 31 октября в Брюсселе достигнуто окончательное соглашение о возобновлении поставок топлива из России в Украину. Договор будет действовать до апреля 2015 года. Соглашение предусматривает погашение Киевом части накопившейся задолженности и внесения предоплаты за новые объёмы газа.

Покупать топливо этой зимой Украина будет со скидкой в 100 долларов на каждую тысячу кубометров. С апреля, если не будет достигнуто новых договорённостей, начнёт действовать контрактная цена — без скидки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Единое экономическое пространство

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