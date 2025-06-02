Александр Лукашенко 2 июня отправился в КНР
Борт номер один вылетел в Пекин. Президент Беларуси 2-4 июня совершит визит в Китайскую Народную Республику. В столице этой страны пройдет традиционная дружеская семейная встреча белорусского лидера с председателем КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сначала в формате «один на один», а затем в неформальной обстановке – Александр Лукашенко и Си Цзиньпин, как планируется, обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, их максимальное наполнение практическим содержанием за счет реализации совместных проектов и продвижения многосторонних инициатив. В центре внимания будут также вопросы международного сотрудничества. Программой визита запланирован и ряд других переговоров и встреч. За последние годы под руководством лидеров двух стран отношения Минска и Пекина вышли на уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Стоит отметить, что к выбору друзей и союзников в Китае подходят крайне избирательно, такой статус предоставляют лишь государствам, которым могут доверять в полной мере.
Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:
Прежде всего – сверить часы. Потому что главы государств, я имею ввиду Республики Беларусь и Китай, созваниваются, они сверяют часы на международной арене и, может быть, выстраивают общую позицию. Личная встреча – очередной этап, чтобы подвести итоги и наметить перспективы новых направления сотрудничества по всем направлениям. Это образование, наука, культура, военное сотрудничество, промышленность. То есть там, где Беларусь и Китай имеют важные стратегические приоритеты.
Несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире, глобальное торговое противостояние и постоянное санкционное давление, страны не отступили от взятых на себя обязательств и сохраняют самые теплые и при этом взаимовыгодные отношения. Беларусь поступательно продвигает свое участие в инициативе «Один пояс, один путь». В ее реализации совместный проект – китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» – является одним из самых масштабных.