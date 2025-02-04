«Спасибо большое людям, что они поддержали нас». Лукашенко принял с докладом генпрокурора

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваши впечатления, ваше мнение, выводы, в том числе, как нам двигаться дальше. Нам стоит сохранить эту комиссию или же она уже нам не нужна. Я хотел бы, чтобы она работала. Все-таки, как бы там ни было, дополнительное мнение, дополнительная точка зрения. Ну и ряд других вопросов, которые касаются работы прокуратуры. И вопросы коррупции мы как-то меньше по этому делу говорим. Но, тем не менее, ситуация, не то что она ухудшилась или улучшилась, но случаи у нас еще происходят. Об этом мне докладывают соответствующие органы, с вашей точки зрения, какова здесь ситуация.

Но еще один вопрос. Выборы прошли. Спасибо большое людям, что они поддержали нас. Вы как орган, который блюдет законность. Были ли здесь существенные нарушения в ходе выборов, с вашей точки зрения? Над чем нам предстоит еще работать? Мы действительно должны не псевдодемократически проводить выборы, как это у наших там на Западе бывает. Они нас учат, а сами выборы проводят еще не всегда демократично, и не везде, и вообще, наверное, не проводят. Мы же должны это делать очень демократично. Это то время, когда народ все решает. Поэтому вот с этой точки зрения, были ли у нас какие-то нарушения, заметили ли прокуроры что-то, над чем предстоит работать. Ну и ваши вопросы, которые касаются прокуратуры.