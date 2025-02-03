Наблюдатели Межпарламентской ассамблеи СНГ опубликовали заключение по итогам выборов Президента Беларуси

Ими сделан вывод, что электоральная кампания прошла при соблюдении прав и свобод всех участников избирательного процесса, в соответствии с нормами национального законодательства. По мнению членов Миссии, выборы носили конкурентный характер, у граждан была возможность реализовать свое активное избирательное право, кандидатам предоставили равные возможности для ведения предвыборной агитации, СМИ освещали все этапы предвыборного процесса. Белорусская сторона в полной мере обеспечивала соблюдение статуса международных наблюдателей и оказывали необходимое содействие в реализации их полномочий. Группу наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ возглавлял заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России Константин Косачев.