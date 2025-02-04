Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в расширении сотрудничества со Шри-Ланкой

Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества со Шри-Ланкой в политической, торговой и гуманитарной сферах. Об этом говорится в поздравлении, которое Александр Лукашенко направил Президенту Демократической Социалистической Республики по случаю Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У двух стран есть уникальный ресурс для реализации самых амбициозных проектов: почти 2 тысячи ланкийских студентов сейчас получают образование мирового уровня в белорусских высших учебных заведениях. Уверен, что они не только сделают достойный вклад в развитие родного края, но и станут катализатором новых совместных идей и залогом дружбы народов Беларуси и Шри-Ланки. Буду рад возможности обсудить с Вами вопросы двусторонних отношений и современной повестки дня на полях одного из международных форумов в 2025 году.

Александр Лукашенко пожелал коллеге крепкого здоровья, гармонии, успешного осуществления всех планов и инициатив, а всем ланкийцам – мира и благополучия.