Максимум 3 года на внедрение в производство готовых научных разработок

Новости Беларуси. Максимум три года на внедрение в производство готовых научных разработок. Такая норма закреплена в Указе Президента. Теперь если госзаказчик за год не коммерциализирует проект, он обязан передать права на него любой другой заинтересованной организации-резиденту Беларуси. Главное условие – обеспечить в срок внедрение научных разработок в производство товаров или предоставление услуг, чтобы продавать их с максимальной выгодой.

Организации, которая занимается такой деятельностью, предусмотрены существенные налоговые льготы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Чижик, заместитель председателя президиума НАН Беларуси:

Указ важен в том плане, что мы более ответственно начнем относиться к тем проектам, которые мы заявляем, к тем целям, которые мы ставим. И, конечно, ускорит и конкретизирует движение созданной собственности. Она может быть самой разнообразной. Но поставлены конкретные сроки. Она не может залеживаться в данном случае. Она будет двигаться непосредственно к тому, кто выполнял эту работу, и, возможно, дальше, к тому, кто сможет ее более эффективно использовать.