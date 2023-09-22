ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

В результате удара ВС Украины по штабу Черноморского флота в Севастополе, который был нанесен в пятницу, 22 сентября, возле театра Луначарского упал ракетный осколок. Об этом проинформировал губернатор Михаил Развожаев, передает РИА Новости.

На месте ЧП находятся сотрудники экстренных служб, информация о жертвах и пострадавших уточняется. Развожаев призвал жителей не делиться в социальных сетях фотографиями и видео с места инцидента.

Атаки беспилотниками и обстрелы со стороны ВСУ на приграничные российские территории совершаются регулярно. По данным Минобороны РФ, в ночь на 21 сентября системами ПВО над полуостровом Крым были ликвидированы 19 украинских беспилотников.