Минобороны России: пожар на Запорожской АЭС устроили украинские диверсанты

Пожар на Запорожской АЭС устроил украинский диверсионный отряд. Об этом сообщило российское Министерство обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пожар на Запорожской АЭС устроил украинский диверсионный отряд. Об этом сообщило российское Министерство обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, в ночь на 4 марта персонал атомной станции сообщил о пожаре, возникшем на ее территории. Загорелось пятиэтажное здание учебно-тренировочного корпуса, огнем были охвачены три этажа. Подробности здесь.
Зеленский обвинил российских военных в атаке на Запорожскую АЭС с целью устроить «второй Чернобыль»