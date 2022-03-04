Минобороны России: пожар на Запорожской АЭС устроили украинские диверсанты

Пожар на Запорожской АЭС устроил украинский диверсионный отряд. Об этом сообщило российское Министерство обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в ночь на 4 марта персонал атомной станции сообщил о пожаре, возникшем на ее территории. Загорелось пятиэтажное здание учебно-тренировочного корпуса, огнем были охвачены три этажа. Подробности здесь.