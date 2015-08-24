Майра Мора: Я покидаю страну на волне улучшающихся отношений Беларуси и Евросоюза

Новости Беларуси. Беларусь – Европейский союз. Тема отношений по этой линии звучала 24 августа на встрече президента нашей страны с главой представительства ЕС в Беларуси Майрой Морой. В эти дни завершается ее миссия. Дипломату довелось дважды работать в Минске: шесть лет она была послом Латвии, а последние четыре года возглавляла представительство ЕС в республике.

Начало 2000-х совпало для госпожи Моры со стартом карьеры посла. Сначала она представляла интересы родной Латвии в Литве, а с 2004 года уже работала послом в Беларуси. Шесть лет на должности руководителя латвийской дипмиссии – и Мора уехала, чтобы вернуться уже главой представительства Евросоюза в нашей стране.

За эти годы Беларусь и Евросоюз переживали разные периоды: от явного сближения до охлаждения отношений. Политика санкций, конечно, сотрудничеству не помогает. Тем не менее, рынок Евросоюза остается вторым по значимости для белорусского экспорта.

Александр Лукашенко оценил личный вклад Майры Моры в налаживание отношений с ЕС. Человеческий фактор и в большой политике играет важную роль.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы сделали немало для того, чтобы мы не только начали разговаривать с большой Европой, но и в чем-то понимать друг друга, налаживать наши отношения. Мы знаем, что вы делали очень многое искренне, а что не могли сделать, молчали, и мы понимали это молчание. Мы вам за это очень благодарны. И мы всегда будем желать в жизни вашей, чтобы у вас было побольше удач, успехов. И если это будет зависеть хоть немного от нас, знайте, что у вас в Беларуси остаются надежные друзья.

Не с каждым уезжающим дипломатом президент встречается лично. Работу Майры Моры глава государства назвал своего рода «образцом поведения посла».

Майра Мора, глава представительства ЕС в Республике Беларусь:

Я действительно считаю подарком судьбы, что я могла работать в вашей стране не единожды, а дважды. Я видела Беларусь очень разной, я была здесь в очень разные времена. Я покидала и сейчас покидаю страну на волне улучшающихся отношений. Желаю, чтобы отношения таковыми оставались и впредь, потому что мы соседи и должны жить в мире и согласии.

По случаю окончания дипмиссии и в знак признания Александр Лукашенко вручил госпоже Море букет цветов. Было заметно, что это больше, чем просто формальность. Прощались тепло.

Этот букет глава представительства ЕС не выпустила из рук даже выйдя к журналистам. Сама настояла: интервью будет с цветами.

Майра Мора, глава представительства ЕС в Республике Беларусь:

Я считаю, что это признание и знак хороши, помимо других знаков, которые были в эти дни, о желании нормализовать, улучшать отношения с Европейским союзом.

Как правило, ротация послов – не повод для долгих проводов. Но Лукашенко и Мора общались полтора часа. В ходе беседы с дипломатом обсудили не только двустороннее сотрудничество, но также затронули проблемы миграции. Сегодня для Европы мигрантская волна становится настоящей проблемой.

Говорили и о ситуации в Украине. Украинские события заставили европейских политиков задуматься о том, насколько важно сегодня иметь страну под боком со взвешенной позицией по самым непростым вопросам. Спокойная Беларусь, которая ратует за мир в регионе, – это дорогого стоит.

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Беларусь все последние годы всегда была настроена на диалог, неоднократно были призывы отнестись с уважением к нашей позиции, с пониманием к особенностям нашей геополитической ситуации, геоэкономической ситуации. И радует, что последние полтора года на фоне Украины, продемонстрировавшей, как важен мир в стране, расположенной в этом географическом регионе, для мира и для благосостояния всего европейского региона, Европейский союз, наконец, начал резко переосмысливать свою политику в отношении Беларуси.

Со своей стороны Беларусь и сегодня делает свой вклад в безопасность Европы, ставя заслон на границах от нелегальных мигрантов с Востока. Майра Мора была, кстати, среди инициаторов программы технической помощи для оснащения пограничных участков.

Майра Мора, глава представительства ЕС в Республике Беларусь:

Беларусь работает очень хорошо Она надежная и эффективно работающая граница, которая объединяет Беларусь и Европейский союз.

Постепенно риторика Брюсселя в отношении официального Минска меняется, за что даже лично госпожа посол была подвергнута критике за лояльные высказывания в адрес Беларуси и ее руководства. Видимо, так долго прожив в республике, она смогла по-настоящему узнать и прочувствовать нашу страну.

Майра Мора, глава представительства ЕС в Республике Беларусь:

Я могу только радоваться тому, что в Беларуси забота о ветеранах. Это не пустые слова. Это действительно трогает, оставляет хорошие впечатления.

Кстати, работая послом, Мора частенько уезжала на выходные в родную Латвию на машине. Сама колесила по Беларуси.

Майра Мора, глава представительства ЕС в Республике Беларусь:

Я бы сравнивала с латышскими дорогами. Литовские лучше латышских, а белорусские лучше литовских. Так что Беларусь выигрывает. Качество дороги. Причем не только магистральные, но и те, которые я называю «межколхозные дороги», я часто стараюсь съехать с главной дороги.

В течение последних двух лет постоянно идут консультации между Беларусью и Евросоюзом. Они касаются инвестиций, транспорта, энергетики, охраны окружающей среды, логистики и образования. Обсуждается и упрощение визового режима. Все это плоды взвешенной внешней политики. Беларусь готова выстраивать партнерство и с Западом, и с Востоком.

У европейской дипломатии в Беларуси женское лицо. На посту главы представительства ЕС в республике Майру Мору сменит тоже дама – немецкий дипломат со стажем Андреа Викторин. Ожидается, что прибудет она в сентябре. Кстати, ей уже доводилось работать в нашей стране в начале 2000-х. Впрочем, в Беларуси всегда открыто и по-доброму встречают тех, кто действительно настроен на диалог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.