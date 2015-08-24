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Белорусские военные в России участвуют в учениях Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ

24 августа 2015 10:55
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Новости Беларуси. Воинские подразделения стран Организации договора по коллективной безопасности прибыли в Псковскую область России. Здесь начинаются совместные учения «Взаимодействие-2015». К манёврам привлечены национальные контингенты вооруженных сил Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Всего задействовано свыше двух тысяч военнослужащих и порядка 200 боевых машин.

Александр Вязников, заместитель командующего ВДВ Российской Федерации  по миротворческим операциям и КСОР:
Цель учений — организация взаимодействия между контингентами, планирование совместной операции, управление войсками и совершенствование полевой выучки войск при совместных действиях.

Учения будут проходить в два этапа. Первый начнётся уже завтра, 25 августа. Это этап планирования совместной операции. Затем будут отрабатываться практические действия войск. А пока представители стран-союзников знакомятся с новинками военной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Военные учения

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