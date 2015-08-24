Президент Беларуси отметил вклад Майры Моры в налаживании отношений с ЕС

Новости Беларуси. Президент отметил вклад главы представительства Евросоюза в нашей стране Майры Моры в налаживании отношений с ЕС. Об этом Александр Лукашенко заявил 24 августа на встрече с дипломатом по случаю завершения её миссии в Беларуси.

Майре Море довелось дважды работать в Минске. 6 лет она была послом Латвии в Беларуси, а последние 4 года возглавляла представительство ЕС в республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы сделали немало для того, чтобы мы не только начали разговаривать с большой Европой, но и в чем-то понимать друг друга, налаживать наши отношения. Мы знаем, что Вы делали очень многое искренне, а что не могли сделать, молчали, и мы понимали это молчание. Мы Вам за это очень благодарны. И мы всегда будем желать в жизни Вашей, чтобы у Вас было побольше удач, успехов. И если это будет зависеть хоть немного от нас, знайте, что у Вас в Беларуси остаются надежные друзья.

По случаю окончания дипмиссии и в знак признательности Александр Лукашенко вручил госпоже Море букет. Не с каждым послом президент встречается лично. Работу Майры Моры глава государства назвал своего рода «образцом поведения посла». В ходе беседы с дипломатом обсудили не только двустороннее сотрудничество. Рынок Евросоюза является вторым по значимости для белорусского экспорта. Также затронули проблемы миграции и ситуацию в Украине. Во внешней политике Беларусь придерживается принципов многовекторности, налаживая партнерство и с Западом, и с Востоком.

Майра Мора, глава представительства ЕС в Республике Беларусь:

Я действительно считаю подарком судьбы, что я могла работать в вашей стране не единожды, а дважды. Я видела Беларусь очень разной, я была здесь в очень разные времена. Я покидала и сейчас покидаю страну на волне улучшающихся отношений. Желаю, чтобы отношения таковыми оставались и впредь, потому что мы соседи и должны жить в мире и согласии.