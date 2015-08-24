В Беларусь из Китая без виз. Кто и сколько дней может находиться в Синеокой без специальной отметки в паспорте?

Новости Беларуси. В Беларусь без виз. С 24 августа граждане Китая могут находиться в нашей стране без специальной отметки. Правда, не больше чем трое суток. Такой порядок касается тех граждан КНР, которые прибывают из Китая прямым авиарейсом и имеют в своем паспорте визу государства Европейского союза или Шенгенской зоны.

Чжан Лифэн живет в Беларуси 2,5 года. Приехал учиться. И так ему Синеокая пришлась по душе, что остаться решил. На его родине о Беларуси знают многое, а теперь и начинать свое путешествие по Европе будут в Минске.

Чжан Лифэн:

Беларусь – очень известная страна в Китае, много людей знает о ней. И очень хотят путешествовать по Беларуси. Сейчас виз нет – это очень удобно.

Туризм без виз для нашей страны уже не новика. Так, Национальный парк «Беловежская пуща» иностранцы посещают по «зеленому» коридору. И отдохнуть за три дня успевают полноценно. Отечественные туроператоры к приему гостей из Поднебесной также подготовились основательно: маршруты разработали, связь с коллегами из Китая поддерживают ежедневно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Бигун, генеральный директор туристической компании:

Туристов из Китая с каждым годом в нашей стране становится все больше и больше. Это связано не только с инвестиционной политикой и деловым туризмом, но и повышением интереса к нашей стране с туристическими целями. Отмена виз для граждан Китая, безусловно, является благоприятным условием для развития въездного и транзитного туризма. Туроператорам есть что предложить нашим иностранным гостям. Так что нужно спешить учить китайский язык.

Что касается деловых отношений, то с каждым годом Минск и Пекин становятся ближе. Торгово-экономическое партнерство – стратегический пункт двустороннего сотрудничества. Товарооборот с момента начала отношений между странами увеличился в 100 раз. Реализуются сотни совместных проектов, и самый масштабный из них – Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Безвизовый режим станет дополнительным вектором экономического развития, подчеркивают специалисты.

Сунь Хунчжи, советник посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

Наш председатель Си Цзиньпин выдвинул стратегию экономического пояса «Шелкового пути». И в этой стратегии Беларусь тоже принимает очень активное участие. Без виз удобно здесь побывать. Такая возможность, по-моему, очень своевременная.

У Чжана Лифэна навестить родных получается не всегда. Одна из причин – работа. Молодой преподаватель все свободное время посвящает дополнительным занятиям с белорусскими студентами китайским языком. Он решил: как только появится возможность остаться жить в Беларуси навсегда, обязательно этим воспользуется. И теперь встречаться с родными в Минске будет гораздо проще.

Чжан Лифэн:

Много моих друзей и родители хотят приехать в Беларусь и встретиться со мной.