Александр Лукашенко: между Беларусью и Азербайджаном установлены крепкие, фундаментальные отношения

Новости Беларуси. Последние пять лет отношения Беларуси и Азербайджана развивались наиболее интенсивно и вышли на новый уровень. 1 декабря во Дворце Независимости Александр Лукашенко встретился с послом этой страны Исфандияром Вагабзаде по случаю завершения в нашей стране дипмиссии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Господин Посол, у нас получается азербайджанская неделя. Мы совсем недавно вернулись с вашей родины. Я думаю, Беларусь для вас станет второй родиной. Еще не было такого у нас случая, чтобы Посол, проработав столько лет в Беларуси, не почувствовал Беларусь своей второй родиной. Я думаю, тем более вы, человек творческий, душевный, и вы должны знать, что эта вторая родина всегда готова принять вас с удовольствием в любое время, если вы захотите сюда приехать. А то, что у нас азербайджанская неделя, это тоже неплохо. Только мне кажется, что она заканчивается не на очень позитивной ноте, потому что когда уезжает Посол, это всегда какое-то разочарование. Уезжает человек, который работал, жил здесь, старался склеить отношения наших государств. И я должен сказать, что эти шесть лет, которые вы работали в Беларуси, вы согласитесь, это наиболее бурные годы в отношениях между нашими государствами. Это время закладывало основу таких крепких фундаментальных отношений Беларуси и Азербайджана, за что я вас благодарю. Мы будем рады, если частичка вашей души останется здесь. И эта частичка вас будет всегда тянуть в Беларусь.

Дипломат прибыл в Минск в 2011 году. С тех пор Беларусь и Азербайджан наращивали обороты не только в торгово-экономической сфере, производственной кооперации, но и налаживали культурные связи. Все это время Исфандияр Вагабзаде занимался творчеством и стал даже членом Союзов писателей и журналистов Беларуси.

Исфандияр Вагабзаде, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Беларусь:

Я творчеством занимался. Старался Янку Купалу перевести, чтобы азербайджанские читатели знали Богдановича, Янку Купалу, Якуба Коласа, Максима Танка.

В начале нынешней недели Александр Лукашенко совершил официальный визит в Азербайджан. По итогам переговоров делегации подписали ряд международных документов. Среди главных договоренностей на высшем уровне – увеличить товарооборот между странами до 700 миллионов долларов уже в следующем году.

Во взаимной торговле в настоящее время участвуют более 270 предприятий Беларуси и Азербайджана. Кроме того, налажено совместно производство самосвалов и тракторов. В следующем году МАЗ поставит на конвейер Гянджинского завода 350 машинокомплектов, а МТЗ – полторы тысячи. В общей сложности компании планируют выпускать в Азербайджане до 2 тысяч единиц техники ежегодно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.