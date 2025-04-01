Трех пропавших в Литве солдат США нашли мертвыми, четвертого ищут

Трое военнослужащих США, пропавших после учения в Литве 25 марта, найдены погибшими, сообщило командование сухопутных войск Соединенных Штатов, пишет ТАСС.

Литовский президент Гитанас Науседа принес соболезнования, назвав трагедию серьезным ударом для американской и литовской армий. Пропавшие без вести военнослужащие ехали на военной ремонтно-эвакуационной машине M88 Hercules, обнаруженном позже в болоте.