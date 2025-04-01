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Трех пропавших в Литве солдат США нашли мертвыми, четвертого ищут

01 апреля 2025 11:39
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Трое военнослужащих США, пропавших после учения в Литве 25 марта, найдены погибшими, сообщило командование сухопутных войск Соединенных Штатов, пишет ТАСС.

Поиск четвертого солдата продолжается, в расследовании принимают участие литовские власти.

Трех пропавших в Литве солдат США нашли мертвыми, четвертого ищут-1

Фото: pixabay

Литовский президент Гитанас Науседа принес соболезнования, назвав трагедию серьезным ударом для американской и литовской армий. Пропавшие без вести военнослужащие ехали на военной ремонтно-эвакуационной машине M88 Hercules, обнаруженном позже в болоте.

# США # Новости США # Беларусь-Литва

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