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«Мир вошёл в кризис». Подводим политические итоги года в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

24 декабря 2022 15:03
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Надежда Сасс, СТВ:   
Знать и понимать то, чем живет мир, значит, лучше осознавать, что ожидает нас самих. Чем же запомнился год уходящий?  

«Мир вошёл в кризис». Подводим политические итоги года в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-1

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:  
В Москве переворот, президент арестован, Зеленский в Кремле.  

«Мир вошёл в кризис». Подводим политические итоги года в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-4

Олег Волошин, дипломат, кандидат политических наук:  
Мир вошел в кризис перепроизводства, экономика стагнирует. Ее перезапустить может только новая большая война.  

«Мир вошёл в кризис». Подводим политические итоги года в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-7

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук:  
Мы долгое время рисовали Украину как фейл стейт, Зеленского, как клоуна, олигархов, как продажных тварей украинских. А вот это государство тем не менее стоит.  

«Мир вошёл в кризис». Подводим политические итоги года в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-10

Николай Межевич:  
Вот этой фотографией на фоне новогодней елочки сказано даже то, о чем президенты не сказали в публичном пространстве. Так могут себя вести только союзники.  

«Мир вошёл в кризис». Подводим политические итоги года в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-13

Надежда Сасс:  
«САСС уполномочен заявить» на телеканале СТВ. Смотрите в воскресенье, 25 декабря, в 21:00.  

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# Международная политика # Надежда Сасс # Вадим Гигин # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Владимир Зеленский # Николай Межевич # Олег Волошин # Фотофакт

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