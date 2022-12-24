«Мир вошёл в кризис». Подводим политические итоги года в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Надежда Сасс, СТВ:

Знать и понимать то, чем живет мир, значит, лучше осознавать, что ожидает нас самих. Чем же запомнился год уходящий?

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:

В Москве переворот, президент арестован, Зеленский в Кремле.

Олег Волошин, дипломат, кандидат политических наук:

Мир вошел в кризис перепроизводства, экономика стагнирует. Ее перезапустить может только новая большая война.

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук:

Мы долгое время рисовали Украину как фейл стейт, Зеленского, как клоуна, олигархов, как продажных тварей украинских. А вот это государство тем не менее стоит.

Николай Межевич:

Вот этой фотографией на фоне новогодней елочки сказано даже то, о чем президенты не сказали в публичном пространстве. Так могут себя вести только союзники.