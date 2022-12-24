«Мир вошёл в кризис». Подводим политические итоги года в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Надежда Сасс, СТВ:
Знать и понимать то, чем живет мир, значит, лучше осознавать, что ожидает нас самих. Чем же запомнился год уходящий?
Надежда Сасс, СТВ:
Знать и понимать то, чем живет мир, значит, лучше осознавать, что ожидает нас самих. Чем же запомнился год уходящий?
Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:
В Москве переворот, президент арестован, Зеленский в Кремле.
Олег Волошин, дипломат, кандидат политических наук:
Мир вошел в кризис перепроизводства, экономика стагнирует. Ее перезапустить может только новая большая война.
Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук:
Мы долгое время рисовали Украину как фейл стейт, Зеленского, как клоуна, олигархов, как продажных тварей украинских. А вот это государство тем не менее стоит.
Николай Межевич:
Вот этой фотографией на фоне новогодней елочки сказано даже то, о чем президенты не сказали в публичном пространстве. Так могут себя вести только союзники.
Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале СТВ. Смотрите в воскресенье, 25 декабря, в 21:00.
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