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Лукашенко: нет ЕС, нет Европы – она полностью под ногами США

06 июля 2023 09:48
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Запад никогда ничего не признавал и не признает. Особенно сейчас. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 6 июля, отвечая на вопросы представителей российских и зарубежных СМИ касаемо позиции Запада по отношению к Украине. Речь шла в частности о признании ошибок Запада, которые привели к украинскому конфликту, информирует пресс-служба белорусского лидера. 

Лукашенко: нет ЕС, нет Европы – она полностью под ногами США-1

Фото: president.gov.by

Президент подчеркнул полную зависимость политики Европейского союза от Штатов. На Западе считают себя вершителями всего, сказал Лукашенко. Нет ни Евросоюза, нет Европы – все под ногами США. А все, что принято в Америке, принимается европейцами, даже в ущерб себе. Белорусский лидер привел в пример ФРГ. В Германии четвертая экономика в мире была, а сейчас такая высокотехнологичная экономика разрушена: со страху или в угоду кому-то?

Америка никогда не признавала свои ошибки, сказал Лукашенко. В пример он привел бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки, когда в этом не было военного смысла. Не извинились, а таких случаем много, обратил внимание Президент. Война в Корее, во Вьетнаме, потом ближе к нам. «Афганистан, разрушили весь Ближний Восток, Ливию, Сирию. Признали они свою ошибку? Нет. Наплевать», – отметил Лукашенко.

# Встреча Александра Лукашенко с представителями СМИ # Александр Лукашенко

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