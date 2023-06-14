«Ситуация политизирована до предела». Депутаты продолжают высказываться о резолюции МОТ по Беларуси
Новости Беларуси. Итоги вступительной кампании текущего года будут детально проанализированы госкомиссией. А основной объем ремонтных работ в учреждениях здравоохранения планируют завершить до конца года. О самом важном для каждого человека – развитии социальной сферы, шла речь во время совместного заседания Совета Республики и Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На вопросы парламентариев отвечал заместитель премьер-министра, курирующий это направление. Игорь Петришенко подчеркнул, под самым пристальным вниманием находятся вопросы системы здравоохранения. По всем выявленным недостаткам разработаны конкретные меры, проведена инвентаризация материально-технической базы учреждений. Одновременно продолжается модернизация 37 объектов. В достаточно непростых экономических условиях, вызванных в первую очередь внешними факторами, правительством обеспечено стабильное функционирование отраслей этой сферы. Депутаты считают несправедливым и политизированным принятое МОТ решение.
Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Ситуация политизирована до предела. Сегодня говорить о какой-то объективности в отношении к Республики Беларусь нельзя совершенно. Я считаю, что это вопрос политический, не имеющий под собой никакого основания. Идет война, война гибридная. И в этот период нам надо просто понимать, искать иные альтернативные пути взаимодействия, не выходя из этих международных организаций. Просто отстаивать свою точку зрения.
Несмотря ни на какие обстоятельства, это еще раз подчеркнули в Овальном зале, взятый курс Беларуси на социальную направленность государства неизменен. На финансирование отраслей социальной сферы ежегодно направляется не менее 12 % ВВП.