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«Ситуация политизирована до предела». Депутаты продолжают высказываться о резолюции МОТ по Беларуси

14 июня 2023 11:56
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Новости Беларуси. Итоги вступительной кампании текущего года будут детально проанализированы госкомиссией. А основной объем ремонтных работ в учреждениях здравоохранения планируют завершить до конца года. О самом важном для каждого человека – развитии социальной сферы, шла речь во время совместного заседания Совета Республики и Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ситуация политизирована до предела». Депутаты продолжают высказываться о резолюции МОТ по Беларуси-1

На вопросы парламентариев отвечал заместитель премьер-министра, курирующий это направление. Игорь Петришенко подчеркнул, под самым пристальным вниманием находятся вопросы системы здравоохранения. По всем выявленным недостаткам разработаны конкретные меры, проведена инвентаризация материально-технической базы учреждений. Одновременно продолжается модернизация 37 объектов. В достаточно непростых экономических условиях, вызванных в первую очередь внешними факторами, правительством обеспечено стабильное функционирование отраслей этой сферы. Депутаты считают несправедливым и политизированным принятое МОТ решение.

«Ситуация политизирована до предела». Депутаты продолжают высказываться о резолюции МОТ по Беларуси-4

Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Ситуация политизирована до предела. Сегодня говорить о какой-то объективности в отношении к Республики Беларусь нельзя совершенно. Я считаю, что это вопрос политический, не имеющий под собой никакого основания. Идет война, война гибридная. И в этот период нам надо просто понимать, искать иные альтернативные пути взаимодействия, не выходя из этих международных организаций. Просто отстаивать свою точку зрения.

«Ситуация политизирована до предела». Депутаты продолжают высказываться о резолюции МОТ по Беларуси-7

Несмотря ни на какие обстоятельства, это еще раз подчеркнули в Овальном зале, взятый курс Беларуси на социальную направленность государства неизменен. На финансирование отраслей социальной сферы ежегодно направляется не менее 12 % ВВП.

# Государственная политика # Игорь Хлобукин # Фотофакт

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