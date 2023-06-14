«Ситуация политизирована до предела». Депутаты продолжают высказываться о резолюции МОТ по Беларуси

Новости Беларуси. Итоги вступительной кампании текущего года будут детально проанализированы госкомиссией. А основной объем ремонтных работ в учреждениях здравоохранения планируют завершить до конца года. О самом важном для каждого человека – развитии социальной сферы, шла речь во время совместного заседания Совета Республики и Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На вопросы парламентариев отвечал заместитель премьер-министра, курирующий это направление. Игорь Петришенко подчеркнул, под самым пристальным вниманием находятся вопросы системы здравоохранения. По всем выявленным недостаткам разработаны конкретные меры, проведена инвентаризация материально-технической базы учреждений. Одновременно продолжается модернизация 37 объектов. В достаточно непростых экономических условиях, вызванных в первую очередь внешними факторами, правительством обеспечено стабильное функционирование отраслей этой сферы. Депутаты считают несправедливым и политизированным принятое МОТ решение.

Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Ситуация политизирована до предела. Сегодня говорить о какой-то объективности в отношении к Республики Беларусь нельзя совершенно. Я считаю, что это вопрос политический, не имеющий под собой никакого основания. Идет война, война гибридная. И в этот период нам надо просто понимать, искать иные альтернативные пути взаимодействия, не выходя из этих международных организаций. Просто отстаивать свою точку зрения.