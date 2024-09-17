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Лукашенко: белорусское миролюбие не надо принимать за слабость!

17 сентября 2024 16:47
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Вопреки силам, стремящимся посеять рознь и ненависть в белорусском обществе, мы должны проявить согласие и общность духовных традиций и исторической судьбы народа. Об этом заявил глава государства на торжественном мероприятии в «Минск-Арене» в честь Дня народного единства.

Лукашенко: белорусское миролюбие не надо принимать за слабость!-2

85 лет назад начался освободительный поход Красной армии. Именно тогда зазвучало гордое «Мы белорусы». Гордое, потому что наши предки также не сидели сложа руки, ожидая спасения. Они сохраняли собственную культуру и боролись. Закаленные в национально-освободительном движении, они стали щитом белорусского сопротивления уже в годы Второй мировой войны, восстанавливали страну из руин и построили суверенное государство, где главные ценности – мир и созидание, подчеркнул глава государства. Именно мирными инициативами мы отвечаем на западную агрессию.

Лукашенко: белорусское миролюбие не надо принимать за слабость!-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Беларусь была и остается сторонницей мира. Наши масштабные мирные инициативы звучат с трибуны ООН, на площадках международных форумов. Мы предлагаем к обсуждению Евразийскую хартию разнообразия и многополярности в XXI веке. Эта многополярность знаете, кому не нужна. Но этого уже не избежать. Эта многополярность не просто стучится в дверь, она уже пришла к нам. Мы обязательно найдем выход из глобального кризиса безопасности, так как с нами ближайшие наши союзники, многие-многие страны нашей планеты. Изолировать Беларусь не получилось и не получится. Нас все чаще слышат и поддерживают в мире. Я абсолютно убежден, уверен, вскоре и у западных элит наступит понимание, что единственный путь – договариваться. Этого хотят наши народы. Беларусь готова внести свой вклад в построение этого мира и делает для этого все. Но я уже говорил: белорусское миролюбие не надо принимать за слабость.

Слабыми не были и наши предки. Что физически, что духовно. Несмотря на тяготы, они оставались верны принципам мира, справедливости и правды. Мы сохраняем память об этом и следуем их примеру. Потому что это наше, родное.

# Александр Лукашенко # День народного единства # Международная политика

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