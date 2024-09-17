Лукашенко: белорусское миролюбие не надо принимать за слабость!

Вопреки силам, стремящимся посеять рознь и ненависть в белорусском обществе, мы должны проявить согласие и общность духовных традиций и исторической судьбы народа. Об этом заявил глава государства на торжественном мероприятии в «Минск-Арене» в честь Дня народного единства.
85 лет назад начался освободительный поход Красной армии. Именно тогда зазвучало гордое «Мы белорусы». Гордое, потому что наши предки также не сидели сложа руки, ожидая спасения. Они сохраняли собственную культуру и боролись. Закаленные в национально-освободительном движении, они стали щитом белорусского сопротивления уже в годы Второй мировой войны, восстанавливали страну из руин и построили суверенное государство, где главные ценности – мир и созидание, подчеркнул глава государства. Именно мирными инициативами мы отвечаем на западную агрессию.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь была и остается сторонницей мира. Наши масштабные мирные инициативы звучат с трибуны ООН, на площадках международных форумов. Мы предлагаем к обсуждению Евразийскую хартию разнообразия и многополярности в XXI веке. Эта многополярность знаете, кому не нужна. Но этого уже не избежать. Эта многополярность не просто стучится в дверь, она уже пришла к нам. Мы обязательно найдем выход из глобального кризиса безопасности, так как с нами ближайшие наши союзники, многие-многие страны нашей планеты. Изолировать Беларусь не получилось и не получится. Нас все чаще слышат и поддерживают в мире. Я абсолютно убежден, уверен, вскоре и у западных элит наступит понимание, что единственный путь – договариваться. Этого хотят наши народы. Беларусь готова внести свой вклад в построение этого мира и делает для этого все. Но я уже говорил: белорусское миролюбие не надо принимать за слабость.
Слабыми не были и наши предки. Что физически, что духовно. Несмотря на тяготы, они оставались верны принципам мира, справедливости и правды. Мы сохраняем память об этом и следуем их примеру. Потому что это наше, родное.