Дзермант: оппоненты главной интригой выборов делают дату. Хотят заранее подготовиться, чтобы вредить нам

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
В Беларуси завершается формирование обновленной политической системы страны, и этому было посвящено недавнее совещание у главы государства. На повестке дня два основных вопроса: проведение президентских выборов в следующем году и подготовка планов на следующую пятилетку, в связи чем необходимо провести еще и Всебелорусское народное собрание, где эти планы будут обсуждаться и приниматься как руководство к действию. Наши оппоненты главной интригой предстоящих выборов уже сейчас пытаются сделать их дату, конкретный день, на который они будут назначены. Зачем им это нужно? Хотят заранее подготовиться, чтобы вредить нам, мобилизовать остающиеся ресурсы и кадры, чтобы хоть как-то бросить тень на наши выборы.
Президентские выборы – главная электоральная кампания страны, и к ним будет повышенное внимание как со стороны друзей, так и недругов, поэтому дата выборов, состав кандидатов – это информация, которая необходима для понимания того, что можно сделать для влияния на них. Поэтому мы не спешим с оглашением даты выборов, по закону они должны пройти не позднее 20 июля 2025 года, ЦИК Беларуси рассматривает четыре возможные даты, а утверждать дату выборов будет Палата представителей после консультаций с ЦИК. То есть в свое время, как и положено по закону, все все узнают. И здесь не нужно никакого ажиотажа.
Как к ним готовиться с нашей стороны? Прежде всего активизировать работу с гражданами или, как говорит Президент, слушать и разговаривать с ними, чтобы понимать и своевременно выявлять проблемы для последующего их решения. Именно от работы всех уровней власти в конечном итоге зависит отношение людей к ней. И эту работу не заменит никакая пропаганда или политтехнологии. Причем мы должны понимать, что в большинстве своем людей волнуют вполне конкретные, насущные проблемы: уровень зарплат и цен, ассортимент в магазинах, доступность медицины и состояние инфраструктуры общего пользования.
И это, опять же, прекрасно понимают наши оппоненты. Они не могут спекулировать на вопросах геополитики или мнимых языковых, конфессиональных проблемах, хотя очень хотели бы, для них это было бы благодатной почвой для раскола и разрыва нашего общества. Поэтому будут пытаться зацепиться за бытовые, повседневные вопросы, чтобы дискредитировать власть, государство и вызвать у наших граждан устойчивое чувство недовольства и неудовлетворенности. Вот на это, а точнее, на возможные причины недовольства, как раз и нужно обращать самое пристальное внимание.
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