Дзермант: оппоненты главной интригой выборов делают дату. Хотят заранее подготовиться, чтобы вредить нам

Алексей Дзермант, политолог:

В Беларуси завершается формирование обновленной политической системы страны, и этому было посвящено недавнее совещание у главы государства. На повестке дня два основных вопроса: проведение президентских выборов в следующем году и подготовка планов на следующую пятилетку, в связи чем необходимо провести еще и Всебелорусское народное собрание, где эти планы будут обсуждаться и приниматься как руководство к действию. Наши оппоненты главной интригой предстоящих выборов уже сейчас пытаются сделать их дату, конкретный день, на который они будут назначены. Зачем им это нужно? Хотят заранее подготовиться, чтобы вредить нам, мобилизовать остающиеся ресурсы и кадры, чтобы хоть как-то бросить тень на наши выборы.

Президентские выборы – главная электоральная кампания страны, и к ним будет повышенное внимание как со стороны друзей, так и недругов, поэтому дата выборов, состав кандидатов – это информация, которая необходима для понимания того, что можно сделать для влияния на них. Поэтому мы не спешим с оглашением даты выборов, по закону они должны пройти не позднее 20 июля 2025 года, ЦИК Беларуси рассматривает четыре возможные даты, а утверждать дату выборов будет Палата представителей после консультаций с ЦИК. То есть в свое время, как и положено по закону, все все узнают. И здесь не нужно никакого ажиотажа.